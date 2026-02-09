Το -2 του Καρσέδο με παιχνίδι λιγότερο, έγινε... αντίο για τον τίτλο από τον Θελάδες

Στις 4 Ιανουαρίου η Πάφος FC δέχεται την ήττα από τον Απόλλωνα και αποχωρεί από τον πάγκο ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο. Και ήταν ένα μεγάλο στοίχημα η αντικατάστασή του. Αυτή η ήττα έφερε τους περσινούς πρωταθλητές στο -2, έχοντας μάλιστα τότε παιχνίδι λιγότερο.

Με τον Άλμπερτ Θελάδες στον πάγκο, η Πάφος FC βρίσκεται στο -11. Κατά μεγάλο ποσοστό με τέτοια διαφορά αλλά κυρίως με την εικόνα της, είπε... αντίο για τον τίλο.

Με τέσσερις ήττες σε έξι παιχνίδια ο Ισπανός προπονητής δεν έχει πείσει και η μουρμούρα για το πρόσωπο του εντάθηκε περισσότερο μετά το χαμένο ντέρμπι κόντρα στην Ομόνοια. Και όντας πλέον στην 4η θέση, έχει θέσει εν αμφιβόλω την εξασφάλιση και ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Είναι μικρές οι διαφορές, όμως η εικόνα της είναι αυτή που προβληματίζει διοικούντες και κόσμο.