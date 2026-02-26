ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πέντε στα 11 είναι βαρύ για τον Θελάδες

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πέντε στα 11 είναι βαρύ για τον Θελάδες

Αυξάνεται η πίεση στον προπονητή της Πάφου μετά το νέο στραβοπάτημα αυτή τη φορά κόντρα στην Ανόρθωση

Ο Ισπανός μετρά 11 παιχνίδια στον πάγκο των πρωταθλητών. Το τελευταίο του ήταν η λευκή εντός έδρας ισοπαλία με την Ανόρθωση, ενώ στα υπόλοιπα 10 μετρά πέντε νίκες και πέντε ήττες. 

Αυτός ο απολογισμός είναι κάτι που δε μας έχει συνηθήσει η ομάδα της Πάφου τα τελευταία χρόνια, αφού πλέον έχει βρεθεί να είναι εκτός στόχων πολύ νωρίς. Αυτό που προβληματίζει περισσότερο είναι οι εμφανίσεις της ομάδας καθώς δεν δείχνει να μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση.  

Η πίεση πλέον στρέφεται στο πρόσωπο του προπονητή της ομάδας, Άλμπερτ Θελάδες. Ο αγώνας που ακολουθεί με τον Άρη, είναι μία καλή ευκαιρία για τον 50χρονο να πάρει τη νίκη, να δείξει αντίδραση σ΄ένα ντέρμπι και να κερδίσει χρόνο, έτσι ώστε να μπορέσει να επαναφέρει τη σταθερότητα στην ομάδα. Σε αντίθετη περίπτωση και δη ήττα, τα πράγματα θα δυσκολέψουν ακόμα περισσότερο και για την ομάδα και για τον ίδιο. 

Δείτε αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα της Πάφου με τον Θελάδες στον πάγκο της:

Πάφος FC - Ομόνοια Αραδίππου 2-0 

Ολυμπιακός - Πάφος FC 2-0

Τσέλσι - Πάφος FC 1-0 

Πάφος FC - ΑΕΚ  1-2

Πάφος FC - Σλάβια Πράγας 4-1

Εθνικός Άχνας - Πάφος FC 2-1

Πάφος FC - ΑΠΟΕΛ 2-0

Πάφος FC - Ομόνοια 2-4

Διγενής Μόρφου - Πάφος FC 0-3

ΑΕΛ - Πάφος FC 0-1

Πάφος FC - Ανόρθωση 0-0

Αντρέας Πολυκάρπου

Κατηγορίες

ΠΑΦΟΣ FCΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πώς η Μπόντο Γκλιμτ μετέτρεψε την πτώση σε αυτοκρατορία!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ρένος Δημητριάδης: «Νέα διοργάνωση, νέες προκλήσεις»

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Sold out και με Παρί το Telekom Center Athens

EUROLEAGUE

|

Category image

Χρυσάφι στα ταμεία του Βόλου, πάνω από μισό εκατ. στο παιχνίδι με την ΑΕΚ!

Ελλάδα

|

Category image

Πέντε στα 11 είναι βαρύ για τον Θελάδες

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΑΕΚ: Πού εκτίει την ποινή καρτών ο Μαρίν

Ελλάδα

|

Category image

Επιστρέφει ως… επενδυτής στην Ισπανία ο Κριστιάνο – Αγοράζει το 25% της Αλμερία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Μάλωσαν» με τα δίχτυα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Μουρίνιο: Δέκα σερί νοκ άουτ χωρίς νίκη στο Champions League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το σχέδιο του Ράφα Μπενίτεθ για την πρόκριση κόντρα στην Βικτόρια Πλζεν

Ελλάδα

|

Category image

Αν μπουν αυτά με Ριέκα εντός και ΑΠΟΕΛ...

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Λεβέντης: «Εδώ και αρκετές δεκαετίες έχουμε να κερδίσουμε δυο φορές τον ΑΠΟΕΛ»

ΑΕΛ

|

Category image

ΑΕΛ: «Είμαστε στο όριο για κεκλεισμένων που μπορεί να ισχύσει στον ημιτελικό κυπέλλου»

ΑΕΛ

|

Category image

Αλλαγή δεδομένων με Σαλάχ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Προ των πυλών το κιτρινόμαυρο sold out στο Πανθεσσαλικό!

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη