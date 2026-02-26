Πέντε στα 11 είναι βαρύ για τον Θελάδες

Ο Ισπανός μετρά 11 παιχνίδια στον πάγκο των πρωταθλητών. Το τελευταίο του ήταν η λευκή εντός έδρας ισοπαλία με την Ανόρθωση, ενώ στα υπόλοιπα 10 μετρά πέντε νίκες και πέντε ήττες.

Αυτός ο απολογισμός είναι κάτι που δε μας έχει συνηθήσει η ομάδα της Πάφου τα τελευταία χρόνια, αφού πλέον έχει βρεθεί να είναι εκτός στόχων πολύ νωρίς. Αυτό που προβληματίζει περισσότερο είναι οι εμφανίσεις της ομάδας καθώς δεν δείχνει να μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση.

Η πίεση πλέον στρέφεται στο πρόσωπο του προπονητή της ομάδας, Άλμπερτ Θελάδες. Ο αγώνας που ακολουθεί με τον Άρη, είναι μία καλή ευκαιρία για τον 50χρονο να πάρει τη νίκη, να δείξει αντίδραση σ΄ένα ντέρμπι και να κερδίσει χρόνο, έτσι ώστε να μπορέσει να επαναφέρει τη σταθερότητα στην ομάδα. Σε αντίθετη περίπτωση και δη ήττα, τα πράγματα θα δυσκολέψουν ακόμα περισσότερο και για την ομάδα και για τον ίδιο.

Δείτε αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα της Πάφου με τον Θελάδες στον πάγκο της:

Πάφος FC - Ομόνοια Αραδίππου 2-0

Ολυμπιακός - Πάφος FC 2-0

Τσέλσι - Πάφος FC 1-0

Πάφος FC - ΑΕΚ 1-2

Πάφος FC - Σλάβια Πράγας 4-1

Εθνικός Άχνας - Πάφος FC 2-1

Πάφος FC - ΑΠΟΕΛ 2-0

Πάφος FC - Ομόνοια 2-4

Διγενής Μόρφου - Πάφος FC 0-3

ΑΕΛ - Πάφος FC 0-1

Πάφος FC - Ανόρθωση 0-0

Αντρέας Πολυκάρπου