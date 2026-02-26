ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Μάλωσαν» με τα δίχτυα

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

«Μάλωσαν» με τα δίχτυα

Το τελευταίο δίμηνο της Πάφου ήταν καταστροφικό. Πέντε ήττες και μία ισοπαλία που την εκτροχίασαν από την κούρσα του τίτλου.

Η έλευση του Αλμπέρτ Θελάδες, για να αντικαταστήσει τον Καρσέδο, δεν... δούλεψε αφού ο πρώτος δεν κατάφερε να βρει το κουμπί των παικτών. Και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι οι πρώτοι σκόρερ της ομάδας πάει καιρός να βρουν δίχτυα.

Ο Άντερσον Σίλβα, που μετράει έξι γκολ, έχει πετύχει το τελευταίο του στις 25 Ιανουαρίου, στην ήττα από την ΑΕΚ. Ο Κίνα που μέχρι τις 30 Νοεμβρίου ήταν… πολυβόλο με πέντε γκολ, από εκεί και πέρα σίγησε για τα καλά. Από τις 2 Νοεμβρίου έχει να πανηγυρίσει γκολ ο Βλαντ Ντράγκομιρ ο οποίος έμεινε στα τέσσερα γκολ. Αρκετά σημαντικά στοίχισε και ο τραυματισμός του Κορέια (τέσσερα γκολ), ο οποίος είναι στα πιτς από τις 17 Ιανουαρίου.

Η Πάφος FC πάει την Κυριακή στη Λεμεσό για να παίξει με τον Άρη και ξέρει καλά πως πρέπει να νικήσει για να κρατήσει επαφή με τις θέσεις της Ευρώπης. Στα πιτς θα παραμείνει ο Γκολντάρ που έπαθε υποτροπή, δεν υπολογίζονται λόγω καρτών οι Ζάζα και Γκόρτερ, ενώ υπάρχει αισιοδοξία πως θα προλάβει ο Λουκάσεν.

 

