Θελάδες: «Η ομάδα δεν άξιζε την ήττα»

«Δεν είμαστε χαρούμενοι, χάσαμε άλλο ένα παιχνίδι. Νομίζω ότι ξεκινήσαμε το παιχνίδι αρκετά μουδιασμένα ως ομάδα, στα πρώτα λεπτά δεν ήμασταν καλά, δεχθήκαμε γκολ αλλά στη συνέχεια, για 25 λεπτά ήμασταν καλοί, βγάλαμε αντίδραση.

Στο β’ ημίχρονο ήμασταν καλύτεροι, χάσαμε ευκαιρίες, είχαμε ευκαιρίες να πάρουμε και το παιχνίδι στο τέλος. Η αντίδραση ήταν καλή. Η ομάδα δεν άξιζε αυτό το αποτέλεσμα, οι αλλαγές βοήθησαν αρκετά, για να παίξουμε καλύτερα. Η εμφάνιση του β’ ημιχρόνου μας δείχνει ότι οι παίκτες άξιζαν κάτι παραπάνω».