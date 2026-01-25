ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Θελάδες: «Η ομάδα δεν άξιζε την ήττα»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Θελάδες: «Η ομάδα δεν άξιζε την ήττα»

Διαβάστε όσα είπε ο Άλμπερτ Θελάδες μετά το τέλος του αγώνα της Πάφου με την ΑΕΚ και την ήττα με 2-1

«Δεν είμαστε χαρούμενοι, χάσαμε άλλο ένα παιχνίδι. Νομίζω ότι ξεκινήσαμε το παιχνίδι αρκετά μουδιασμένα ως ομάδα, στα πρώτα λεπτά δεν ήμασταν καλά, δεχθήκαμε γκολ αλλά στη συνέχεια, για 25 λεπτά ήμασταν καλοί, βγάλαμε αντίδραση.

Στο β’ ημίχρονο ήμασταν καλύτεροι, χάσαμε ευκαιρίες, είχαμε ευκαιρίες να πάρουμε και το παιχνίδι στο τέλος. Η αντίδραση ήταν καλή. Η ομάδα δεν άξιζε αυτό το αποτέλεσμα, οι αλλαγές βοήθησαν αρκετά, για να παίξουμε καλύτερα. Η εμφάνιση του β’ ημιχρόνου μας δείχνει ότι οι παίκτες άξιζαν κάτι παραπάνω».

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Κυρία με τα… όλα της η Γιουβέντους, καθάρισε με τριάρα τη Νάπολι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Ξέφυγε η Ομόνοια, στο ξοπίσω της η ΑΕΚ και η ανάσα της Ανόρθωσης

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με «διπλό» Παυλίδη η Μπενφίκα... σκόρπισε την Εστρέλα Αμαδόρα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ράτζκοφ: «Το αν θα φύγω είναι δικό μου δικαίωμα»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Τα είπε με τον κόσμο του Άρη μετά την βαριά ήττα ο Βανά

ΑΡΗΣ

|

Category image

ΦΩΤΟΣ: Έκρηξη χαράς μετά το διπλό!

ΑΕΚ

|

Category image

Θελάδες: «Η ομάδα δεν άξιζε την ήττα»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Μπεργκ: «Τοπ επιπέδου τα γκολ μας, φανταστικός ο Μαέ»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Κόλλησε» στο μηδέν με τον Κέρκεζ ο ΠΑΟ

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟΣ: Πάρτι στο πέταλο μετά την πεντάρα!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Απόλλων, Εθνική... ΑΕΚ!

ΑΕΚ

|

Category image

Ιδιάκεθ: «Υπέροχη εμφάνιση, αξίζαμε το αποτέλεσμα»

ΑΕΚ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το show του Μαέ στο Κολόσσι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το τεράστιο διπλό της ΑΕΚ στο «Στέλιος Κυριακίδης»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Άλωσε το «Αλφαμέγα» με αδίστακτο Ράιαν Μαέ η Ομόνοια!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη