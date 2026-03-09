Αναγκαίο ξέσπασμα

Τέλος σε ένα… βασανιστικό σερί έβαλε η Πάφος το απόγευμα του Σαββάτου (06/03), καθώς ξέσπασε με το εκκωφαντικό 7-0 επί της Ε.Ν Ύψωνα. Το σύνολο του Άλμπερτ Θελάδες τα έκανε όλα… σωστά μετά από καιρό και κατάφερε να κλειδώσει ένα σημαντικό τρίποντο που επιτρέπει στην παφιακή ομάδα να βλέπει μόνο προς τα πάνω.

Οι γαλάζιοι ήταν αποτελεσματικοί, ξεμπέρδεψαν από το πρώτο ημίχρονο και επανάφεραν την ηρεμία στο οικοδόμημα. Μία ηρεμία που άπαντες είχαν ανάγκη. Οι σχεδόν δύο μήνες (!) μακριά από νίκη ήταν αρκετό διάστημα κατά το οποίο διατηρούνταν τα γκρίζα σύννεφα πάνω από την ομάδα. Τώρα έχει την ευκαιρία να κλείσει ιδανικά την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, καθώς ακολουθεί το ματς με τον Ακρίτα ο οποίος στα… χαρτιά αποτελεί βατό αντίπαλο.