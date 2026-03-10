ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ρεάλ Μαδρίτης, εθνική Γαλλίας, χορηγός και στη μέση ο τραυματίας Εμπαπέ σε έναν «πόλεμο» συμφερόντων

Ο Κιλιάν Εμπαπέ βρέθηκε στο Παρίσι για εξετάσεις στο γόνατο, με την αποθεραπεία του να προκαλεί ένταση μεταξύ Ρεάλ, Γαλλίας και χορηγών.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ ταξίδεψε στο Παρίσι για να εξεταστεί από γιατρό της εμπιστοσύνης του, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση του τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί εδώ και μήνες. Στη συνέχεια επέστρεψε στη Μαδρίτη, όπου συνεχίζει την αποθεραπεία του, ενώ παράλληλα βρίσκεται στο επίκεντρο διαφορετικών πιέσεων σχετικά με την επιστροφή του στη δράση.

Ο Γάλλος επιθετικός συμβουλεύτηκε τον γνωστό ορθοπεδικό Μπερτράν Σονερί-Κοτέ, ειδικό σε τραυματισμούς γονάτου, ο οποίος πρότεινε ένα πρόγραμμα εντατικής λειτουργικής αποκατάστασης. Η μέθοδος αυτή δίνει έμφαση στην ενδυνάμωση του τετρακέφαλου, καθώς ο παίκτης συνεχίζει να αισθάνεται αστάθεια και ενοχλήσεις στο γόνατο.

Το ζήτημα έχει δημιουργήσει μια ιδιαίτερη κατάσταση μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης, της Εθνική Γαλλίας και του βασικού του χορηγού, της Nike. Η ισπανική ομάδα επιθυμεί να τον έχει διαθέσιμο για το δεύτερο παιχνίδι με τη Μάντσεστερ Σίτι στο Champions League, ακόμη και αν χρειαστεί να επιστρέψει σταδιακά.

Από την άλλη πλευρά, ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ντιντιέ Ντεσάν προτιμά να μην επιταχυνθεί η αποθεραπεία του, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος σοβαρότερου τραυματισμού ενόψει των μεγάλων διοργανώσεων που ακολουθούν.

Την ίδια στιγμή, η Nike θα ήθελε την παρουσία του Γάλλου σταρ στην περιοδεία της εθνικής ομάδας στις ΗΠΑ για εμπορικές δραστηριότητες και προωθητικές ενέργειες. Έτσι, ο Εμπαπέ βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ισορροπίας συμφερόντων, με την τελική απόφαση για το πότε θα επιστρέψει να αναμένεται να επηρεάσει όλους τους εμπλεκόμενους.

