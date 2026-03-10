Η στιγμή που χιλιάδες φίλοι της Ρόμα περίμεναν, είναι πλέον θέμα χρόνου! Φραντσέσκο Τότι η... επιστροφή!

Σύμφωνα με τα τελευταία ιταλικά δημοσιεύματα και τον δημοσιογράφο Νικολό Σίρα, ο Capitano πολύ σύντομα θα επιστρέψει στη μεγάλη του αγάπη. Οι συζητήσεις με τη διοίκηση είναι προχωρημένες και απομένουν μόνο κάτι τελευταίες λεπτομέρειες.

Ο Τότι θα επιστρέψει στους τζαλορόσι, αυτή τη φορά ως μέλος του διοικητικού επιτελείου της ομάδας, με τη συμφωνία να έχει ολοκληρωθεί και άτυπα στις 2 Μαρτίου, οπότε περιμένουμε το επόμενο διάστημα και το επίσημο της υπόθεσης.

«Η επιστροφή του Φραντσέσκο Τότι στη Ρόμα βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Ο σπουδαιότερος παίκτης στην ιστορία της Ρόμα θα συμπεριληφθεί στο διοικητικό επιτελείο. Μόνοι οι τελευταίες λεπτομέρειες απομένουν, αλλά όλα τα εμπλεκόμενα μέρη είναι αισιόδοξα ότι η συμφωνία θα κλείσει. Κάποιες αγάπες διαρκούν για πάντα...», αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα.

