Αυτή θα είναι η τελευταία ζαριά για σωτηρία

Ο Εθνικός είναι σε δυσμενή θέση και η σκέψη των Αχνιωτών πάει στον επόμενο προπονητή, που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ο Πάμπος Χριστοδούλου. Ο Κύπριος τεχνικός θα είναι ο τέταρτος που θα κοουτσάρει φέτος την ομάδα μετά τους Μαρτίνς, Αγγελόφσκι και Φερέιρα. Αυτή την φορά δεν έπαιρνε τη διοίκηση να πάει σε άλλη λανθασμένη επιλογή, γι' αυτό κυνηγάει μία γνώριμη επιλογή. Να σημειωθεί πως την Δευτέρα ο Εθνικός θα φιλοξενήσει την ΑΕΚ.

Χρειαζόταν σοκ

Ένα δυνατό ταρακούνημα το χρειαζόνταν στα αποδυτήρια. Και για αυτό ακριβώς τον λόγο οδηγήθηκε στην έξοδο ο Ρουί Φερέιρα. Εκτός των άλλων ο Φερέιρα έχει και θέμα διαχείρισης του ρόστερ. Επίσης με την έκρηξη του και τις φωνές του τόσο στο ημίχρονο του αγώνα με τον Ολυμπιακό όσο και μετά στην συνέντευξη τύπου δεν άφησε και πολλά περιθώρια στον πρόεδρο Κίκη Φιλίππου. Ουσιαστικά ο Φερέιρα κάπου έχασε την μπάλα.

Δεν μπόρεσε ποτέ

Ο Πορτογάλος προπονητής δεν μπόρεσε ποτέ να οδηγήσει τον Εθνικό σε ανάκαμψη και πληρώνει το μάρμαρο της αποτυχίας. Θυμίζουμε πως όταν ανέλαβε την ομάδα είχε πέντε συνεχόμενες ήττες. Στην συνέχεια είχε τρεις συνεχόμενες νίκες. Και στα τελευταία τρία παιχνίδια τρεις συνεχόμενες ήττες.