Οι κυρίαρχοι και οι αναδυόμενοι!

Mε μία αγωνιστική να απομένει για την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας της Cyprus League by Stoiximan, έχουν ήδη ξεκαθαρίσει από την προηγούμενη αγωνιστική (24η) οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στα πλέι οφ όσον αφορά το πρώτο γκρουπ. Αυτές είναι οι ακόλουθες: Ομόνοια, Απόλλων, ΑΕΚ, Πάφος FC, ΑΠΟΕΛ, Άρης.

Σήμερα, γυρίζουμε τον χρόνο πίσω, από τη σεζόν 2007-08, όταν εφαρμόστηκε το σύστημα των πλέι οφ, μέχρι σήμερα, ώστε να δούμε ποιες ομάδες έχουν τις περισσότερες παρουσίες στο πρώτο γκρουπ. Συνολικά συναντάμε 11 διαφορετικές ομάδες, καθώς υπήρξαν χρονιές που οι «μεγάλοι» του κυπριακού ποδοσφαίρου δεν κατάφεραν να τερματίσουν στην πρώτη εξάδα ή τετράδα.

Σε 19 σεζόν οι ομάδες με τις περισσότερες συμμετοχές στο πρώτο γκρουπ είναι ο ΑΠΟΕΛ και η Ομόνοια, καταγράφοντας από 18 παρουσίες η καθεμία. Οι γαλαζοκίτρινοι έμειναν εκτός πρώτου γκρουπ τη σεζόν 2020-21 και οι πράσινοι την περίοδο 2021-22.

Ακολουθούν η Ανόρθωση και η ΑΕΚ με 15 παρουσίες, ο Απόλλων με 13 και η ΑΕΛ με οχτώ.

Με πέντε συμμετοχές συναντάμε τον Άρη και την Πάφος FC, ενώ η Νέα Σαλαμίνα και ο Ερμής έχουν από δύο συμμετοχές και ο Ολυμπιακός μία.

Πάντως, η συνεχής παρουσία στο πρώτο γκρουπ δεν αποτελεί απλώς στατιστικό στοιχείο. Μέσα από τις συχνές εμφανίσεις σε υψηλού επιπέδου παιχνίδια, οι ποδοσφαιριστές αποκτούν πολύτιμες εμπειρίες και αναπτύσσουν νοοτροπία νικητή, ενώ παράλληλα οι σύλλογοι χτίζουν δυναμική και αποκτούν ταυτότητα. Τα παραδείγματα του Άρη και της Πάφος FC, που παίρνουν θέση ανελλιπώς στο πρώτο γκρουπ τις τελευταίες πέντε σεζόν, είναι ενδεικτικά.

Το ρεκόρ βαθμών ο ΑΠΟΕΛ

Το ρεκόρ βαθμών στην κανονική διάρκεια του κυπριακού πρωταθλήματος από την ποδοσφαιρική χρονιά 2007-08 έως την τρέχουσα περίοδο 2025-26 κατέχει ο ΑΠΟΕΛ, ο οποίος τη σεζόν 2008-09 συγκέντρωσε 69 βαθμούς! Στη δεύτερη θέση συναντάμε και πάλι τους γαλαζοκίτρινους με 66 βαθμούς (2012-13), ενώ το τρίτο καλύτερο ρεκόρ κατέχει η Ανόρθωση με 64 βαθμούς την περίοδο 2007-08.

2007-08 (14)

1. Ανόρθωση 64

2. ΑΠΟΕΛ 53

3. Ομόνοια 48

4. ΑΕΚ 41

2008-09 (14)

1. ΑΠΟΕΛ 69

2. Ομόνοια 64

3. Ανόρθωση 62

4. ΑΕΛ 43

2009-10 (14)

1. Ομόνοια 62

2. Ανόρθωση 58

3. Απόλλων 57

4. ΑΠΟΕΛ 55

2010-11 (14)

1. ΑΠΟΕΛ 62

2. Ομόνοια 50

3. Ανόρθωση 45

4. ΑΕΚ 42

2011-12 (14)

1. ΑΕΛ 60

2. Ομόνοια 57

3. ΑΠΟΕΛ 56

4. Ανόρθωση 52

2012-13 (14)

1. ΑΠΟΕΛ 66

2. Ανόρθωση 60

3. ΑΕΚ 55

4. Ομόνοια 53

2013-14 (14)

1. ΑΕΛ 62

2. Απόλλων 59

3. ΑΠΟΕΛ 59

4. Ερμής 52

5. Ομόνοια 47

6. Ανόρθωση 38

2014-15 (12)

1. Απόλλων 48

2. ΑΠΟΕΛ 46

3. ΑΕΚ 39

4. Ομόνοια 39

5. Ανόρθωση 38

6. Ερμής 35

2015-16 (14)

1. ΑΠΟΕΛ 62

2. ΑΕΚ 61

3. Ανόρθωση 52

4. Ομόνοια 49

5. Απόλλων 49

6. Νέα Σαλαμίνα 33

2016-17 (14)

1. ΑΠΟΕΛ 62

2. ΑΕΚ 58

3. Απόλλων 57

4. ΑΕΛ 51

5. Ομόνοια 50

6. Ανόρθωση 39

2017-18 (14)

1. ΑΠΟΕΛ 63

2. Απόλλων 61

3. Ανόρθωση 56

4. ΑΕΚ 53

5. ΑΕΛ 48

6. Ομόνοια 44

2018-19 (12)

1. ΑΠΟΕΛ 49

2. Απόλλων 47

3. ΑΕΛ 45

4. ΑΕΚ 39

5. Ομόνοια 31

6. Νέα Σαλαμίνα 31

2019-20 (12)

1. Ομόνοια 46

2. Ανόρθωση 46

3. ΑΠΟΕΛ 40

4. Απόλλων 39

5. ΑΕΚ 35

6. ΑΕΛ 31

2020-21 (14)

1. Ομόνοια 56

2. ΑΕΛ 55

3. Απόλλων 54

4. Ανόρθωση 51

5. ΑΕΚ 41

6. Ολυμπιακός 34

2021-22 (12)

1. Απόλλων 46

2. ΑΠΟΕΛ 39

3. ΑΕΚ 39

4. Ανόρθωση 38

5. Άρης 36

6. Πάφος FC 34

2022-23 (14)

1. ΑΠΟΕΛ 59

2. ΑΕΚ 57

3. Άρης 53

4. Πάφος FC 50

5. Απόλλων 44

6. Ομόνοια 41

2023-24 (14)

1. ΑΠΟΕΛ 59

2. Άρης 56

3. ΑΕΚ 52

4. Πάφος FC 50

5. Ομόνοια 49

6. Ανόρθωση 47

2024-25 (14)

1. Πάφος FC 62

2. Άρης 61

3. ΑΕΚ 54

4. Ομόνοια 52

5. ΑΠΟΕΛ 43

6. Απόλλων 40

-Οι βαθμολογίες που παρουσιάζονται αφορούν την κανονική διάρκεια.

-Σε παρένθεση το σύνολο των ομάδων που συμμετείχαν στο κάθε πρωτάθλημα.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΪ ΟΦ

ΑΠΟΕΛ 18

ΟΜΟΝΟΙΑ 18

ΑΝΟΡΘΩΣΗ 15

ΑΕΚ 15

ΑΠΟΛΛΩΝ 13

ΑΕΛ 8

ΑΡΗΣ 5

ΠΑΦΟΣ FC 5

ΕΡΜΗΣ 2

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 2

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1