Το πρόγραμμα για τη γ’ φάση του πρωταθλήματος Allwyn Γυναικών

Στην τρίτη και τελευταία φάση περνάει το πρωτάθλημα Allwyn Γυναικών στο Χάντμπολ, με τα πρώτα παιχνίδια, για την ανάδειξη της πρωταθλήτριας, αλλά και της διεκδίκησης των υπόλοιπων θέσεων, να διεξάγονται το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, 14-15 Μαρτίου.

Για το ανώτατο διάζωμα της βαθμολογίας και κατ’ επέκταση τον τίτλο της πρωταθλήτριας θα κοντραριστούν η Ε.Ν. Αθηένου, η οποία ολοκλήρωσε τις δύο πρώτες φάσεις στην πρώτη θέση και η πρωταθλήτρια των προηγούμενων δυο χρόνων, CyView Λατσιά.

Ο τρίτος του α’ ομίλου, Μαυρομμάτης Αγ. Παύλου και ο πρώτος του β’ ομίλου, ΑΠΟΕΛ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς θα παίξουν για την 3η θέση. Ο Πανελλήνιος και ο ΑΟ Αραδίππου, που είναι στις τελευταίες δυο θέσεις, θα μονομαχήσουν για την 5η θέση.

Σημειώνεται ότι στο κάθε ζευγάρι, η ομάδα που θα επικρατήσει θα κριθεί στις τρεις νίκες.

Πιο κάτω ακολουθεί το πρόγραμμα:

ΘΕΣΕΙΣ 1-2

Ε.Ν. Αθηένου – CyView Λατσιά 14/03, 18:00

CyView Λατσιά - Ε.Ν. Αθηένου 19/04, 18:30

Ε.Ν. Αθηένου – CyView Λατσιά 25/04, 18:00

CyView Λατσιά - Ε.Ν. Αθηένου 10/05, 18:30 (εφόσον χρειαστεί)

Ε.Ν. Αθηένου – CyView Λατσιά 16/05, 18:00 (εφόσον χρειαστεί)

ΘΕΣΕΙΣ 3- 4

Μαυρομμάτης Αγ. Παύλου – ΑΠΟΕΛ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς 15/03, 15:00

ΑΠΟΕΛ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς - Μαυρομμάτης Αγ. Παύλου 22/03, 17:00

Μαυρομμάτης Αγ. Παύλου – ΑΠΟΕΛ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς 19/04, 15:00

ΑΠΟΕΛ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς - Μαυρομμάτης Αγ. Παύλου 26/04, 17:00 (εφόσον χρειαστεί)

Μαυρομμάτης Αγ. Παύλου – ΑΠΟΕΛ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς 10/05, 15:00 (εφόσον χρειαστεί)

ΘΕΣΕΙΣ 5 - 6

Πανελλήνιος – ΑΟ Αραδίππου 15/03, 15:00

AO Aραδίππου – Πανελλήνιος 22/03, 18:00

Πανελλήνιος – ΑΟ Αραδίππου 19/04, 15:00

AO Aραδίππου – Πανελλήνιος 26/04, 18:00 (εφόσον χρειαστεί)

Πανελλήνιος – ΑΟ Αραδίππου 10/05, 15:00 (εφόσον χρειαστεί)