ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η τεράστια ανατροπή που κράτησε τις αποστάσεις, το ηχηρό πέρασμα της Ανόρθωσης και η επιστροφή του Άρη

Αναλλοίωτη έμεινε η κατάσταση στη βαθμολογία της Cyprus League by Stoiximan όσον αφορά τις πρώτες τέσσερις θέσεις της βαθμολογίας με την ολοκλήρωση της 25ης αγωνιστικής!

Μετά τις νίκες της Ομόνοιας και της Πάφου απέναντι σε Ομόνοια Αραδίππου και Freedom24 Krasava Ε.Ν.Υ. το Σάββατο (07/03/2026), σήμερα Κυριακή (08/03/2025) ήταν η σειρά του Απόλλωνα, της Ανόρθωσης και του Άρη να φτάσουν σε επιτυχίες!

Ο Απόλλωνας σε ένα δραματικό ντέρμπι απέναντι στην ΑΕΛ, κατάφερε σε ένα δίλεπτο να κάνει μεγάλη ανατροπή (2-1), ενώ η Ανόρθωαη έφυγε θριαμβέυτρια από το ΓΣΠ με νίκη 2-0 επί του ΑΠΟΕΛ! Οι κυανόλευκοι κράτησαν την απόσταση των έξι βαθμών από την πρωτοπόρο Ομόνοια, ενώ η «Κυρία» έκανε άλμα στην 9η θέση και ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία.

Από την άλλη ο Άρης έκανε το καθήκον του και πετυχαίνοντας νίκη με 4-0 επί της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου, προσπέρασε τον ΑΠΟΕΛ και φιγοουράρει στην 5η θέση με 43 βαθμούς. Με αυτό τον τρόπο ο Άρης πάτησε φρένο στον κατήφορο των έξι συνεχόμενων αγωνιστικών χωρίς νίκη.

Τα αποτελέσματα της 25ης αγωνιστικής:

ΑΕΚ - Ακρίτας 3-0

(21' Ιβάνοβιτς, 34' Μιραμόν, 79' Mπάγιτς)

Ολυμπιακός - Εθνικός Άχνας 2-1

(38’ Κονομής, 65’ Βιεϊρίνια / 90+3’ Γιάλλουρος)

Πάφος FC - Ε.Ν. Ύψωνα 7-0

(12', 37', 42', 47' Κορέια, 18' Άντερσον, 85' Ζάζα, 90' Μπαουσαμινά)

Ομόνοια Αρ. - Ομόνοια 0-2

(18' Μάριτς, 28' Π. Ανδρέου)

Απόλλων - ΑΕΛ 2-1

(67' Μάρκες, 68' Γκασπάρ / 15' Σινγκ)

Ένωση - Άρης 0-4

(30’ Κάστανος, 58’ Εφαγκέ, 78’ Θεοδοσίου, 83’ πεν. Γκομίς)

ΑΠΟΕΛ - Ανόρθωση 0-2

(55' πέν. Σένσι, 90+7' πέν. Λόπες)