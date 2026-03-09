Τα είπαν και στις κερκίδες, χωρίς καμία απόφαση

Δεν πάρθηκε απόφαση ακόμη στην Πάφο FC σχετικά και με την επιστολή που προώθησε ο εκπρόσωπος της ομάδας στην ΚΟΠ, Φίλιππος Γεωργίου.

«Δεν έχει προχωρήσει. Δεν έχει παρθεί κάποια απόφαση. Είναι θέμα εσωτερικό και θα το διαχειριστούν», ανάφερε μετά από σχετικό ερώτημα ο εκπρόσωπος Τύπου της ομάδας, Χριστόφορος Ματθαίου, μιλώντας στον ΣΠΟΡ FM.

Σημειώνεται ότι το Σάββατο (07/03) ο Φίλιππος Γεωργίου είχε παρακολουθήσει, παρέα με τον πρόεδρο της Πάφου, Ρόμαν Ντουμπόφ, από τις κερκίδες του «Στέλιου Κυριακίδης» την παφιακή ομάδα να κερδίσει με 7-0 την Ε.Ν. Ύψωνα.