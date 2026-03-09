ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τα είπαν και στις κερκίδες, χωρίς καμία απόφαση

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τα είπαν και στις κερκίδες, χωρίς καμία απόφαση

Αναμένονται τα νεότερα σχετικά με το θέμα

Δεν πάρθηκε απόφαση ακόμη στην Πάφο FC σχετικά και με την επιστολή που προώθησε ο εκπρόσωπος της ομάδας στην ΚΟΠ, Φίλιππος Γεωργίου.

«Δεν έχει προχωρήσει. Δεν έχει παρθεί κάποια απόφαση. Είναι θέμα εσωτερικό και θα το διαχειριστούν», ανάφερε μετά από σχετικό ερώτημα ο εκπρόσωπος Τύπου της ομάδας, Χριστόφορος Ματθαίου, μιλώντας στον ΣΠΟΡ FM.

Σημειώνεται ότι το Σάββατο (07/03) ο Φίλιππος Γεωργίου είχε παρακολουθήσει, παρέα με τον πρόεδρο της Πάφου, Ρόμαν Ντουμπόφ, από τις κερκίδες του «Στέλιου Κυριακίδης» την παφιακή ομάδα να κερδίσει με 7-0 την Ε.Ν. Ύψωνα.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΠΑΦΟΣ FCΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

To πρώτο πικρό ποτήρι για Φωτίου

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Συνέχισαν νικηφόρα οι πρωτοπόροι στο πρωτάθλημα Allwyn Aνδρών στο Χάντμπολ

Χαντμπολ

|

Category image

Έχεις (το μεγαλύτερο) μερίδιο ευθύνης, Τσάβι Ρόκα

Απόψεις

|

Category image

Τα είπαν και στις κερκίδες, χωρίς καμία απόφαση

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Πλέον δεν πάει «καβάλα στο άλογο»

ΑΕΛ

|

Category image

H ιστορία του Βούρο με τον Τόμας που... έσπειρε διχόνοια στα αποδυτήρια του Απόλλωνα!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Γουέστ Χαμ-Μπρέντφορντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

XM Μαραθώνιος Λεμεσού 2026: Η ΚΙΑ και η Loutsios Group οδηγούν τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της Κύπρου

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Αναγκαίο ξέσπασμα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Στα βαθιά με τον Ροθάδα

ΑΕΚ

|

Category image

Oι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (09/03)

TV

|

Category image

Ατσάλινος ΠΑΟΚ, μπλοκαρισμένος Ολυμπιακός και χαμογελαστή... ΑΕΚ!

Ελλάδα

|

Category image

Βάλτε του δύσκολα του Καμορανέζι!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σπουδαία εμφάνιση για την Μαρία Μάρκου στην Τιφλίδα, πήρε δύο χάλκινα

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ο τραυματισμός του Λαΐφη και ο αντικαταστάτης που υπέπεσε σε δυο πέναλτι

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη