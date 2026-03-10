ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τι γίνεται με τους τραυματίες της Μπέτις ενόψει Παναθηναϊκού

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τι γίνεται με τους τραυματίες της Μπέτις ενόψει Παναθηναϊκού

Η ενημέρωση της Ρεάλ Μπέτις για τους τραυματίες της ενόψει της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό στη φάση των «16» του Europa League.

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζει την προετοιμασία του για το μεγάλο παιχνίδι με την Μπέτις για τη φάση των «16» του Europa League, ο Παναθηναϊκός.

Οι «πράσινοι» πραγματοποίησαν την πρωϊνή τους προπόνηση της Τρίτης (10/3), στο «Γ. Καλαφάτης», έχοντας μια σημαντική επιστροφή, τον Πέδρο Τσιριβέγια.

Από την άλλη πλευρά, στο στρατόπεδο της ομάδας από την Ανδαλουσία υπάρχουν εξελίξεις σχετικά με τους τραυματίες. Ο Λο Σέλσο συνέχισε ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, κάνοντας ένα ακόμη βήμα στην αποθεραπεία του.

Παράλληλα, ο Σοφιάν Άμραμπατ συμμετείχε ξανά σε μέρος της προπόνησης με την υπόλοιπη ομάδα, δείχνοντας σταδιακά να ανεβάζει ρυθμούς.

Όσο για τον Ίσκο, η αποθεραπεία του εξελίσσεται θετικά, με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν πως ενδέχεται να επιστρέψει στη δράση μετά τη διακοπή του Μαρτίου.

Athletiko.gr

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η κρίση κορυφώνεται στη σχέση Σπανούλη-Μονακό, η αποχώρηση μοιάζει αναπόφευκτη

EUROLEAGUE

|

Category image

Ένα και να… καίει για τη Γαλατάσαραϊ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρώτο βήμα για την Ομόνοια με ευρεία νίκη

Φούτσαλ

|

Category image

Έχει... υπερόπλα αλλά και πολυφωνία

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πάτησε… αγγλικό έδαφος η ΑΕΚ χωρίς πέντε

ΑΕΚ

|

Category image

Δάκρυσε με το κορεό ο Οσιμέν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φωνάζει ότι μπορεί, τέλος!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Τα εξαφάνισαν οι ΑΠΟΕΛίστες

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ο Κορέια φανέρωσε το κόστος

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η ώρα έναρξης του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΟΦΗ

Ελλάδα

|

Category image

Επιστροφή στις προπονήσεις για τον ΠΑΟΚ και προετοιμασία για Λεβαδειακό

Ελλάδα

|

Category image

Ο Σίμιτς των έντεκα συμμετοχών δίνει… πολλά παραπάνω

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ρεάλ Μαδρίτης: Μηδενική ανοχή μετά τον ναζιστικό χαιρετισμό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έδωσε άσυλο σε επτά Ιρανές η Αυστραλία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αποσύρθηκε από την εθνική Αγγλίας ο Κάιλ Γουόκερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη