Τι γίνεται με τους τραυματίες της Μπέτις ενόψει Παναθηναϊκού

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζει την προετοιμασία του για το μεγάλο παιχνίδι με την Μπέτις για τη φάση των «16» του Europa League, ο Παναθηναϊκός.

Οι «πράσινοι» πραγματοποίησαν την πρωϊνή τους προπόνηση της Τρίτης (10/3), στο «Γ. Καλαφάτης», έχοντας μια σημαντική επιστροφή, τον Πέδρο Τσιριβέγια.

Από την άλλη πλευρά, στο στρατόπεδο της ομάδας από την Ανδαλουσία υπάρχουν εξελίξεις σχετικά με τους τραυματίες. Ο Λο Σέλσο συνέχισε ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, κάνοντας ένα ακόμη βήμα στην αποθεραπεία του.

Παράλληλα, ο Σοφιάν Άμραμπατ συμμετείχε ξανά σε μέρος της προπόνησης με την υπόλοιπη ομάδα, δείχνοντας σταδιακά να ανεβάζει ρυθμούς.

Όσο για τον Ίσκο, η αποθεραπεία του εξελίσσεται θετικά, με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν πως ενδέχεται να επιστρέψει στη δράση μετά τη διακοπή του Μαρτίου.

