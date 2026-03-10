Τι γίνεται με τους τραυματίες της Μπέτις ενόψει Παναθηναϊκού
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Η ενημέρωση της Ρεάλ Μπέτις για τους τραυματίες της ενόψει της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό στη φάση των «16» του Europa League.
Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζει την προετοιμασία του για το μεγάλο παιχνίδι με την Μπέτις για τη φάση των «16» του Europa League, ο Παναθηναϊκός.
Οι «πράσινοι» πραγματοποίησαν την πρωϊνή τους προπόνηση της Τρίτης (10/3), στο «Γ. Καλαφάτης», έχοντας μια σημαντική επιστροφή, τον Πέδρο Τσιριβέγια.
Από την άλλη πλευρά, στο στρατόπεδο της ομάδας από την Ανδαλουσία υπάρχουν εξελίξεις σχετικά με τους τραυματίες. Ο Λο Σέλσο συνέχισε ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, κάνοντας ένα ακόμη βήμα στην αποθεραπεία του.
Παράλληλα, ο Σοφιάν Άμραμπατ συμμετείχε ξανά σε μέρος της προπόνησης με την υπόλοιπη ομάδα, δείχνοντας σταδιακά να ανεβάζει ρυθμούς.
Όσο για τον Ίσκο, η αποθεραπεία του εξελίσσεται θετικά, με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν πως ενδέχεται να επιστρέψει στη δράση μετά τη διακοπή του Μαρτίου.
Athletiko.gr