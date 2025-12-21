Γνωρίζοντας ότι θα κλείσει το 2025 στην κορυφή, ό,τι κι αν γίνει στο σημερινό (19:00) παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ, η Πάφος FC θέλει να προσθέσει άλλο ένα λιθαράκι στην πετυχημένη χρονιά που φεύγει.

Με τρίποντο η παφιακή ομάδα θα επεκτείνει την κυριαρχία της στην κορυφή, θα αφήσει αρκετά πίσω έναν από τους βασικούς αντιπάλους (σ.σ. αυτή τη στιγμή έχουν μεταξύ τους οκτώ βαθμούς, 34-26) και συνάμα θα αυξήσει ακόμη από έναν τουλάχιστο ανταγωνιστή τη διαφορά, αφού χθες είχε απώλειες ο Άρης.

Eπιπλέον, θα είναι ένα ακόμη επιπρόσθετο ψυχολογικό μπουστάρισμα πριν από τη διακοπή, ώστε να κλείσουν με τον καλύτερο τρόπο μία δύσκολη χρονιά και να πάνε για το γέμισμα των μπαταριών με τις καλύτερες προϋποθέσεις.

Με εξαίρεση τον Σέμα, ο οποίος δηλωνόταν ως αμφίβολος σε όλη τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας, όλοι οι υπόλοιποι είναι κανονικά στη διάθεση του Χουάν Κάρλος Καρσέδο για να ετοιμάσει τα πλάνα του.