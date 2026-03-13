Έδεσε με νέο συμβόλαιο τον Ενμέτσα μέχρι το 2030 η Ντόρτμουντ

Κάτοικος Βεστφαλίας για - τουλάχιστον - τέσσερα ακόμη χρόνια θα παραμείνει ο Φέλιξ Ενμέτσα!

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον 25χρονο χαφ, με τις δύο πλευρές να βάζουν την υπογραφή τους σε νέα συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2030.

Ο διεθνής Γερμανός μέσος που αποκτήθηκε από τους Βεστφαλούς το καλοκαίρι του 2023, αποτελεί φέτος βασικό «γρανάζι» στη μηχανή του συλλόγου, αριθμώντας 38 συμμετοχές με 5 γκολ και 3 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.