Εθνική Ελπίδων: Στο ΑΕΚ Αρένα με Ισπανία, στο Τάμπερε με Φινλανδία

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο ΑΕΚ Αρένα και θα αρχίσει στις 17:00

Σε ρυθμούς προκριματικής φάσης  Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ-21 επιστρέφει η Εθνική μας ομάδα των Ελπίδων για τις πρώτες της υποχρεώσεις μέσα στο 2026.

Η Κύπρος συμμετέχει στον πρώτο όμιλο και έκλεισε το 2025 με κύκλο πέντε αγώνων και απολογισμό τρεις βαθμούς από την εκτός έδρας νίκη στο Σαν Μαρίνο με 5-0.

Η ομάδα μας την Παρασκευή 27 Μαρτίου θα φιλοξενήσει την Ισπανία, την πρωτοπόρο του ομίλου μας που σε πέντε αγώνες μετρά ισάριθμες νίκες.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο ΑΕΚ Αρένα και θα αρχίσει στις 17:00.

Μετά το παιχνίδι με τους Ισπανούς, μας περιμένει εκτός έδρας αποστολή με αντίπαλο τη Φινλανδία. Ο αγώνας θα γίνει την Τρίτη 31 Μαρτίου και ώρα 18:00, στο «Tammelan Stadion» της πόλης Τάμπερε.

Ο κύκλος της προετοιμασίας για τους δύο αγώνες μας θα αρχίσει την Δευτέρα 23 Μαρτίου. Για τον πρώτο παιχνίδι στη διάθεση του Κωνσταντίνου Μακρίδη δεν θα βρίσκεται λόγω καρτών ο αρχηγός της Εθνικής μας Στυλιανός Βρόντης.

Η βαθμολογία μετά από 5 αγωνιστικές

