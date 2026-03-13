Πότε θα δούμε ξανά FA Cup; Το πρόγραμμα των προημιτελικών ξεκινάει με «τιτανομαχία»!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το FA Cup σε λίγες εβδομάδες θα φωνάξει ξανά «παρών» με την προημιτελική του φάση!

Μπορεί η πρώτη «σέντρα» να γίνεται σε 20 μέρες, αλλά το Κύπελλο Αγγλίας μάς κράτησε «ζεστούς», αφού έγινε γνωστό το αναλυτικό πρόγραμμα της φάσης των «8». Και όλα ξεκινούν με «τιτανομαχία»... 

Το FA Cup είναι πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή του. Η διοργάνωση των «παραμυθιών» βρίσκεται στα προημιτελικά.  

Ήδη γνωρίζουμε τις οκτώ ομάδες που θα «μονομαχήσουν», αλλά ήρθε η ώρα να μάθουμε και το αναλυτικό πρόγραμμα. 

Αρχικά, να ξεκινήσουμε με τα πιο απλά. Η πρώτη «σέντρα» θα γίνει στις 4 Απριλίου, ενώ η τελευταία θα λάβει χώρα μία ημέρα αργότερα. 

Δηλαδή, θα ξαναέχουμε Κύπελλο Αγγλίας σε περίπου 20 ημέρες από σήμερα.  

Το FA Cup αποφάσισε να μας δώσει την «τιτανομαχία» του πιο νωρίς από κάθε άλλη αναμέτρηση! 

Η πρώτη «σέντρα» θα γίνει στο «Έτιχαντ» με τη Μάντσεστερ Σίτι να υποδέχεται τη Λίβερπουλ στις 12:45 ώρα Αγγλίας ή καλύτερα στις 14:45 ώρα Ελλάδας.  

Στη συνέχεια θα πάμε στο «Στάμφορντ Μπριτζ» με την Τσέλσι να φιλοξενεί την Πορτ Βέιλ στις 19:15 ώρα Ελλάδας.  

Το πρόγραμμα της 4ης Απριλίου θα «κλείσει» στις 22:00 ώρα Ελλάδας και το ματς της Σαουθάμπτον με την Άρσεναλ.  

Το μοναδικό ματς που θα διεξαχθεί στις 5 Απριλίου θα κάνει «σέντρα» στις 18:30 ώρα Ελλάδας και θα είναι αυτό ανάμεσα στη Γουέστ Χαμ και τη Λιντς. 

Το αναλυτικό πρόγραμμα των προημιτελικών του FA Cup:  

Σάββατο 4 Απριλίου: 

(14:45) Μάντσεστερ Σίτι - Λίβερπουλ  

(19:15) Τσέλσι - Πορτ Βέιλ  

(22:00) Σαουθάμπτον - Άρσεναλ  

Κυριακή 5 Απριλίου: 

(18:30) Γουέστ Χαμ - Λιντς

 

