Η δεύτερη ευκαιρία του Μίλος Ντέγκενεκ

Είναι μεγάλο πλήγμα για τον ΑΠΟΕΛ ο τραυματισμός του Κωνσταντίνου Λαΐφη. Άλλωστε πρόκειται για έναν εξαιρετικά ποιοτικό ποδοσφαιριστή ο οποίος προσφέρει τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου. Kαι δεν μένει μόνο στα αμυντικά του καθήκοντα αλλά, με την ικανότητά του στο ψηλό παιχνίδι, βρίσκει και δίχτυα. Όπως και με την περίπτωση του Πιέρου Σωτηρίου, έτσι και με αυτήν του Λαΐφη, ο Πάμπλο Γκαρσία στερείται τις υπηρεσίες ενός ποδοσφαιριστή-προσωπικότητα τουλάχιστον μέχρι και τη διακοπή του πρωταθλήματος λόγω Εθνικών.

Ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ καλείται λοιπόν να πορευτεί με τις υπόλοιπες επιλογές που διαθέτει. Αν θεωρήσουμε δεδομένο πως ο Φρανζ Μπρόρσον παίρνει φανέλα βασικού, ψάχνουμε τον έτερο στόπερ. Η λογική λέει πως ο Μίλος Ντέγκενεκ υπερτερεί των Ευαγόρα Αντωνίου και Κωνσταντίνου Γιαννακού. Ο Αυστραλός κεντρικός αμυντικός ήρθε στον ΑΠΟΕΛ τον Γενάρη προκειμένου να ανέβει το επίπεδο ποιότητας στην αμυντική γραμμή της ομάδας. Η αλήθεια είναι πως δεν έχει σταθεροποιήσει την απόδοσή του στα παιχνίδια που έχει αγωνιστεί.

Παρ' όλα αυτά, τώρα έχει μία πρώτης τάξεως ευκαιρία να αποδείξει πως μπορεί να αντικαταστήσει τον Λαΐφη. O 31χρονος άσος έχει αγωνιστεί σε έξι παιχνίδια, σκοράροντας και ένα γκολ. Στο τελευταίο ματς με την Ανόρθωση, ήταν μοιραίος καθώς ενεπλάκη στα δύο πέναλτι που κέρδισε η «Κυρία». Ενόψει του αγώνα με τον Άρη στο στάδιο Αλφαμέγα η λογική λέει πως θα αγωνιστεί πλάι στον Μπρόρσον. Αυτό το παιχνίδι είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, συνεπώς είναι και μία ευκαιρία για τον ίδιο να επιστρέψει στις καλές εμφανίσεις δείχνοντας ικανός να μπει στα παπούτσια του διεθνούς κεντρικού αμυντικού μέχρι αυτός να επιστρέψει στο γήπεδο.