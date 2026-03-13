ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η δεύτερη ευκαιρία του Μίλος Ντέγκενεκ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Η δεύτερη ευκαιρία του Μίλος Ντέγκενεκ

Είναι μεγάλο πλήγμα για τον ΑΠΟΕΛ ο τραυματισμός του Κωνσταντίνου Λαΐφη. Άλλωστε πρόκειται για έναν εξαιρετικά ποιοτικό ποδοσφαιριστή ο οποίος προσφέρει τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου. Kαι δεν μένει μόνο στα αμυντικά του καθήκοντα αλλά, με την ικανότητά του στο ψηλό παιχνίδι, βρίσκει και δίχτυα. Όπως και με την περίπτωση του Πιέρου Σωτηρίου, έτσι και με αυτήν του Λαΐφη, ο Πάμπλο Γκαρσία στερείται τις υπηρεσίες ενός ποδοσφαιριστή-προσωπικότητα τουλάχιστον μέχρι και τη διακοπή του πρωταθλήματος λόγω Εθνικών.

Ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ καλείται λοιπόν να πορευτεί με τις υπόλοιπες επιλογές που διαθέτει. Αν θεωρήσουμε δεδομένο πως ο Φρανζ Μπρόρσον παίρνει φανέλα βασικού, ψάχνουμε τον έτερο στόπερ. Η λογική λέει πως ο Μίλος Ντέγκενεκ υπερτερεί των Ευαγόρα Αντωνίου και Κωνσταντίνου Γιαννακού. Ο Αυστραλός κεντρικός αμυντικός ήρθε στον ΑΠΟΕΛ τον Γενάρη προκειμένου να ανέβει το επίπεδο ποιότητας στην αμυντική γραμμή της ομάδας. Η αλήθεια είναι πως δεν έχει σταθεροποιήσει την απόδοσή του στα παιχνίδια που έχει αγωνιστεί.

Παρ' όλα αυτά, τώρα έχει μία πρώτης τάξεως ευκαιρία να αποδείξει πως μπορεί να αντικαταστήσει τον Λαΐφη. O 31χρονος άσος έχει αγωνιστεί σε έξι παιχνίδια, σκοράροντας και ένα γκολ. Στο τελευταίο ματς με την Ανόρθωση, ήταν μοιραίος καθώς ενεπλάκη στα δύο πέναλτι που κέρδισε η «Κυρία». Ενόψει του αγώνα με τον Άρη στο στάδιο Αλφαμέγα η λογική λέει πως θα αγωνιστεί πλάι στον Μπρόρσον. Αυτό το παιχνίδι είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, συνεπώς είναι και μία ευκαιρία για τον ίδιο να επιστρέψει στις καλές εμφανίσεις δείχνοντας ικανός να μπει στα παπούτσια του διεθνούς κεντρικού αμυντικού μέχρι αυτός να επιστρέψει στο γήπεδο.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Β' Κατηγορία: Το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Πότε θα δούμε ξανά FA Cup; Το πρόγραμμα των προημιτελικών ξεκινάει με «τιτανομαχία»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η δεύτερη ευκαιρία του Μίλος Ντέγκενεκ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Βρίσκει τον τρόπο και θέλει να το πράξει ξανά...

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Σε σκέψεις και… όλα ανοικτά με Καραπατάκη

ΑΕΚ

|

Category image

Εθνική Ελπίδων: Στο ΑΕΚ Αρένα με Ισπανία, στο Τάμπερε με Φινλανδία

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Είναι τελικός και το ξέρει...

ΑΡΗΣ

|

Category image

«Έχασε» τους παίκτες της Τότεναμ ο Τούντορ με τη… συμπεριφορά του στον Κίνσκι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Indian Wells: Εύκολα στα ημιτελικά ο Αλκαράθ

Τένις

|

Category image

Τις επόμενες δράσεις του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης παρουσίασε η ΚΟΧ

Χαντμπολ

|

Category image

Έδεσε με νέο συμβόλαιο τον Ενμέτσα μέχρι το 2030 η Ντόρτμουντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η ευφορία να φανεί και στο… ταμείο

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Υποψήφιοι Ποντένσε και Ταρέμι για την 11άδα του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Έτοιμος να ανανεώσει μέχρι το 2032 είναι ο Ρις Τζέιμς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τότεναμ σε κατάσταση πανικού: Σκέψεις για πρόσληψη του Σον Ντάις

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη