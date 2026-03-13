ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Είναι τελικός και το ξέρει...

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Είναι τελικός και το ξέρει...

Οι επιστροφές των Χαραλάμπους και Σανέ από τιμωρία αυξάνουν τις επιλογές του Λιάσου Λουκά

Το -7 από την 3η θέση είναι τέτοιο που βάζει μπόλικη πίεση στον Άρη, αφού η 4η θέση, από την οποία είναι στο -5, δεν δίνει δεδομένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Χωρίς υπερβολή, η αναμέτρηση με τον ΑΠΟΕΛ (15/03, 19:00) είναι τελικός αφού με ενδεχόμενη απώλεια θα βγει εντελώς από τις ράγες του τρένου και ας υπάρχουν τα πλέι οφ και άλλοι δέκα αγώνες. Στα πλείστα ραντεβού φέτος με ομάδες του α΄ γκρουπ δεν ήταν συνεπέστατος αλλά αυτή τη φορά οφείλει να είναι ώστε να μείνει στο κόλπο.

Οι επιστροφές των Χαραλάμπους και Σανέ από τιμωρία αυξάνουν τις επιλογές του Λιάσου Λουκά, ο οποίος ελπίζει να πανηγυρίσει την πρώτη του μεγάλη νίκη μιας και αυτή επί της Ένωσης ήταν κάπως... σίγουρη. Η αλήθεια είναι όμως ότι ήταν άτυχος αφού σε τρία ματς ήλθε ισοφάριση στις καθυστερήσεις.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΡΗΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Σε σκέψεις και… όλα ανοικτά με Καραπατάκη

ΑΕΚ

|

Category image

Εθνική Ελπίδων: Στο ΑΕΚ Αρένα με Ισπανία, στο Τάμπερε με Φινλανδία

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Είναι τελικός και το ξέρει...

ΑΡΗΣ

|

Category image

«Έχασε» τους παίκτες της Τότεναμ ο Τούντορ με τη… συμπεριφορά του στον Κίνσκι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Indian Wells: Εύκολα στα ημιτελικά ο Αλκαράθ

Τένις

|

Category image

Τις επόμενες δράσεις του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης παρουσίασε η ΚΟΧ

Χαντμπολ

|

Category image

Έδεσε με νέο συμβόλαιο τον Ενμέτσα μέχρι το 2030 η Ντόρτμουντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η ευφορία να φανεί και στο… ταμείο

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Υποψήφιοι Ποντένσε και Ταρέμι για την 11άδα του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Έτοιμος να ανανεώσει μέχρι το 2032 είναι ο Ρις Τζέιμς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τότεναμ σε κατάσταση πανικού: Σκέψεις για πρόσληψη του Σον Ντάις

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Απογείωση 66 θέσεων στην κατάταξη της UEFA για την ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Ρεκόρ συγκομιδής βαθμών από τον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη τα τελευταία 23 χρόνια

Ελλάδα

|

Category image

Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων: Η γιορτή στο ΓΣΠ αρχίζει...

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες αποδόσεις στο Μπαρτσελόνα – Χάποελ Τελ Αβίβ

EUROLEAGUE

|

Category image

Διαβαστε ακομη