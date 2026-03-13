Είναι τελικός και το ξέρει...

Το -7 από την 3η θέση είναι τέτοιο που βάζει μπόλικη πίεση στον Άρη, αφού η 4η θέση, από την οποία είναι στο -5, δεν δίνει δεδομένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Χωρίς υπερβολή, η αναμέτρηση με τον ΑΠΟΕΛ (15/03, 19:00) είναι τελικός αφού με ενδεχόμενη απώλεια θα βγει εντελώς από τις ράγες του τρένου και ας υπάρχουν τα πλέι οφ και άλλοι δέκα αγώνες. Στα πλείστα ραντεβού φέτος με ομάδες του α΄ γκρουπ δεν ήταν συνεπέστατος αλλά αυτή τη φορά οφείλει να είναι ώστε να μείνει στο κόλπο.

Οι επιστροφές των Χαραλάμπους και Σανέ από τιμωρία αυξάνουν τις επιλογές του Λιάσου Λουκά, ο οποίος ελπίζει να πανηγυρίσει την πρώτη του μεγάλη νίκη μιας και αυτή επί της Ένωσης ήταν κάπως... σίγουρη. Η αλήθεια είναι όμως ότι ήταν άτυχος αφού σε τρία ματς ήλθε ισοφάριση στις καθυστερήσεις.