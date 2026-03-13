Β' Κατηγορία: Το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής
Η ΚΟΠ ανακοινώνει το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής της δεύτερης φάσης του Πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας.
Οι αγώνες θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο 21 - 22 Μαρτίου και θα ακολουθήσει διακοπή λόγω των υποχρεώσεων των Εθνικών μας ομάδων.
Αναλυτικά το πρόγραμμα τόσο για τον πρώτο όσο και για το δεύτερο όμιλο:
Α' ΟΜΙΛΟΣ
Σάββατο, 21 Μαρτίου 2026 / 15:30
Καρμιώτισσα Πολεμιδιών - ΜΕΑΠ
Αγία Νάπα - ΑΣΙΛ Λύσης
Δόξα Καατωκοπιάς - ΠΑΕΕΚ
Κυριακή, 22 Μαρτίου 2026 / 15:30
Ομόνοια 29Μ - Νέα Σαλαμίνα
Β' ΟΜΙΛΟΣ
Σάββατο, 21 Μαρτίου 2026 / 15:30
Εθνικός Λατσιών - ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος
Ηρακλής Γερολάκκου - ΑΕΖ
Σπάρτακος Κιτίου - Διγενής Μόρφου
Χαλκάνορας - ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου