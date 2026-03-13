Β' Κατηγορία: Το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής

Οι αγώνες θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο 21 - 22 Μαρτίου και θα ακολουθήσει διακοπή λόγω των υποχρεώσεων των Εθνικών μας ομάδων.

Αναλυτικά το πρόγραμμα τόσο για τον πρώτο όσο και για το δεύτερο όμιλο:

Α' ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο, 21 Μαρτίου 2026 / 15:30

Καρμιώτισσα Πολεμιδιών - ΜΕΑΠ

Αγία Νάπα - ΑΣΙΛ Λύσης

Δόξα Καατωκοπιάς - ΠΑΕΕΚ

Κυριακή, 22 Μαρτίου 2026 / 15:30

Ομόνοια 29Μ - Νέα Σαλαμίνα

Β' ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο, 21 Μαρτίου 2026 / 15:30

Εθνικός Λατσιών - ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος

Ηρακλής Γερολάκκου - ΑΕΖ

Σπάρτακος Κιτίου - Διγενής Μόρφου

Χαλκάνορας - ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου