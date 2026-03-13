«Έχασε» τους παίκτες της Τότεναμ ο Τούντορ με τη… συμπεριφορά του στον Κίνσκι

Προσπάθησε ανεπιτυχώς να το εξηγήσει… Ωστόσο, το κακό έχει ήδη γίνει.

Στα ΜΜΕ στο εξωτερικό αναφέρεται ότι ήδη ο Ίγκορ Τούντορ με την τραγική και ανεξήγητη απόφασή του να κάνει αλλαγή τον Κίνσκι στο 17ο λεπτό της αναμέτρησης με την Ατλέτικο Μαδρίτης έχει ήδη χάσει τους περισσότερους αν όχι όλους τους παίκτες της Τότεναμ.

Όπως αναφέρουν οι παίκτες σοκαρίστηκαν όταν διαπίστωσαν κατά τη διάρκεια του αγώνα την κίνηση του προπονητή τους να βγάλει από τον αγώνα τον Κίνσκι στο 17ο λεπτό του ματς με αποτέλεσμα η σχέση τους με τον προπονητή τους να είναι στα… τάρταρα.

Φυσικά και δεν αναφέρονται ονόματα παικτών, ωστόσο επισημαίνεται στους Times ότι το κλίμα στην ομάδα που ήταν κακό λόγω των αποτελεσμάτων πλέον έχει γίνει ακόμη χειρότερο.

Εύκολα μπορεί κάποιος να εικάσει ότι το μέλλον του Τούντορ στην ομάδα δεν είναι ευοίωνο με τους ποδοσφαιριστές να μην εκτιμούν τον προπονητή τους, τασσόμενοι στο πλευρό του Τσέχου συμπαίκτη τους.

Θυμίζουμε ότι ο Τούντορ αποφάσισε να περάσει εκτός αγώνα τον Κίνσκι στο 17ο λεπτό της αναμέτρησης, τιμωρώντας τον κατά κάποιον τρόπο για τα τρία γκολ που είχε δεχθεί μέχρι τότε. Πέρασε στο ματς τον Βικάριο, τον οποίο είχε αποφασίσει να τον αφήσει εκτός 11άδας θέλοντας να τον τιμωρήσει.

Μάλιστα, ήδη, στην Αγγλία υπάρχουν και άλλα δημοσιεύματα που θέλουν τον Κίνσκι να θέλει να φύγει απο την ομάδα μην μπορώντας να ξεπεράσει το περιστατικό και να επιθυμεί να κάνει μια νέα αρχή κάπου αλλού.