Η 26η αγωνιστική καθορίζει το πρόγραμμα της Β' φάσης

Η πρώτη φάση της Cyprus League by Stoiximan ολοκληρώνεται με τους αγώνες της 26ης αγωνιστικής και τα αποτελέσματα, θα καθορίσουν την τελική κατάταξη των ομάδων, πριν από την έναρξη της δεύτερης φάσης.

Μπορεί το σκηνικό να έχει ξεκαθαρίσει σε σχέση με τα γκρουπ στα οποία θα αγωνιστούν οι ομάδες, όμως, οι μεταξύ τους βαθμολογικές διαφορές είναι ρευστές, ως προς την τελική τους κατάταξη με το τέλος της Α' φάσης.

Στον Α' όμιλο, η Ομόνοια θα τερματίσει πρώτη ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων της 26ης αγωνιστικής. Ο Απόλλων μπορεί να τερματίσει 2ος ή 3ος, η ΑΕΚ μπορεί να τερματίσει 2η, 3η ή 4η, η Πάφος μπορεί να τερματίσει 3η ή 4η ενώ το αποτέλεσμα του αγώνα του Άρη με τον ΑΠΟΕΛ θα καθορίσει την 5η και την 6η θέση.

Στο Β' όμιλο, πέραν της Ε.Ν. Παραλιμνίου που έχει υποβιβαστεί, οι βαθμολογικές διαφορές μεταξύ των υπολοίπων ομάδων, προσδίδουν μεγάλο ενδιαφέρον στους αγώνες της Β' φάσης.

Το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής:

Σάββατο, 14 Μαρτίου

17:00 ΑΕΛ Λεμεσού – Ομόνοια Αραδίππου

18:00 Ακρίτας Χλώρακας – Πάφος F.C.

Κυριακή, 15 Μαρτίου

16:00 Ανόρθωση Αμμοχώστου – Απόλλων Λεμεσού

19:00 Άρης Λεμεσού – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας

20:30 Ομόνοια Λευκωσίας – Ολυμπιακός Λευκωσίας

Δευτέρα, 16 Μαρτίου

19:00 Freedom24 KrasavaΕ.Ν.Y. – Ε.Ν. Παραλιμνίου

19:00 Εθνικός Άχνας – ΑΕΚ Λάρνακας

Να θυμίσουμε πως στη Β' φάση, στον Α' όμιλο θα γίνουν άλλες δέκα αγωνιστικές, ως ακολούθως:

1η Αγωνιστική 6-1 2-5 4-3

2η Αγωνιστική 5-6 1-4 3-2

3η Αγωνιστική 6-4 2-1 5-3

4η Αγωνιστική 1-5 4-2 6-3

5η Αγωνιστική 3-1 2-6 5-4

6η Αγωνιστική 1-6 5-2 3-4

7η Αγωνιστική 6-5 4-1 2-3

8η Αγωνιστική 4-6 1-2 3-5

9η Αγωνιστική 5-1 2-4 3-6

10η Αγωνιστική 1-3 6-2 4-5

Στο Β' όμιλο θα διεξαχθούν επτά αγωνιστικές ως ακολούθως:

1 Αγωνιστική 1-8 2-7 3-6 4-5

2 Αγωνιστική 8-5 6-4 7-3 1-2

3 Αγωνιστική 2-8 3-1 4-7 5-6

4 Αγωνιστική 8-6 7-5 1-4 2-3

5 Αγωνιστική 3-8 4-2 5-1 6-7

6 Αγωνιστική 8-7 1-6 2-5 3-4

7 Αγωνιστική 4-8 5-3 6-2 7-1

Η πρώτη αγωνιστική της Β' φάσης θα διεξαχθεί στις 20, 21 και 22 Μαρτίου και στη συνέχεια ακολουθεί διακοπή λόγω Εθνικών ομάδων.