ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η 26η αγωνιστική καθορίζει το πρόγραμμα της Β' φάσης

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η 26η αγωνιστική καθορίζει το πρόγραμμα της Β' φάσης

Το πρόγραμμα του τριημέρου

Η πρώτη φάση της Cyprus League by Stoiximan ολοκληρώνεται με τους αγώνες της 26ης αγωνιστικής και τα αποτελέσματα, θα καθορίσουν την τελική κατάταξη των ομάδων, πριν από την έναρξη της δεύτερης φάσης.

Μπορεί το σκηνικό να έχει ξεκαθαρίσει σε σχέση με τα γκρουπ στα οποία θα αγωνιστούν οι ομάδες, όμως, οι μεταξύ τους βαθμολογικές διαφορές είναι ρευστές, ως προς την τελική τους κατάταξη με το τέλος της Α' φάσης. 

Στον Α' όμιλο, η Ομόνοια θα τερματίσει πρώτη ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων της 26ης αγωνιστικής. Ο Απόλλων μπορεί να τερματίσει 2ος ή 3ος, η ΑΕΚ μπορεί να τερματίσει 2η, 3η ή 4η, η Πάφος μπορεί να τερματίσει 3η ή 4η ενώ το αποτέλεσμα του αγώνα του Άρη με τον ΑΠΟΕΛ θα καθορίσει την 5η και την 6η θέση.

Στο Β' όμιλο, πέραν της Ε.Ν. Παραλιμνίου που έχει υποβιβαστεί, οι βαθμολογικές διαφορές μεταξύ των υπολοίπων ομάδων, προσδίδουν μεγάλο ενδιαφέρον στους αγώνες της Β' φάσης. 

Το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής:

Σάββατο, 14 Μαρτίου

17:00 ΑΕΛ Λεμεσού – Ομόνοια Αραδίππου

18:00 Ακρίτας Χλώρακας – Πάφος F.C.

Κυριακή, 15 Μαρτίου

16:00 Ανόρθωση Αμμοχώστου – Απόλλων Λεμεσού

19:00 Άρης Λεμεσού – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας

20:30 Ομόνοια Λευκωσίας – Ολυμπιακός Λευκωσίας

Δευτέρα, 16 Μαρτίου

19:00 Freedom24 KrasavaΕ.Ν.Y. – Ε.Ν. Παραλιμνίου

19:00 Εθνικός Άχνας – ΑΕΚ Λάρνακας

Να θυμίσουμε πως στη Β' φάση, στον  Α' όμιλο θα γίνουν άλλες δέκα αγωνιστικές, ως ακολούθως:

1η Αγωνιστική 6-1 2-5 4-3 

2η Αγωνιστική 5-6 1-4 3-2

3η Αγωνιστική 6-4 2-1 5-3

4η Αγωνιστική 1-5 4-2 6-3

5η Αγωνιστική 3-1 2-6 5-4

6η Αγωνιστική 1-6 5-2 3-4

7η Αγωνιστική 6-5 4-1 2-3 

8η Αγωνιστική 4-6 1-2 3-5

9η Αγωνιστική 5-1 2-4 3-6

10η Αγωνιστική 1-3 6-2 4-5

Στο Β' όμιλο θα διεξαχθούν επτά αγωνιστικές ως ακολούθως: 

1 Αγωνιστική 1-8 2-7 3-6 4-5 

2 Αγωνιστική 8-5 6-4 7-3 1-2

3 Αγωνιστική 2-8 3-1 4-7 5-6 

4 Αγωνιστική 8-6 7-5 1-4 2-3

5 Αγωνιστική 3-8 4-2 5-1 6-7

6 Αγωνιστική 8-7 1-6 2-5 3-4

7 Αγωνιστική 4-8 5-3 6-2 7-1 

Η πρώτη αγωνιστική της Β' φάσης θα διεξαχθεί στις 20, 21 και 22 Μαρτίου και στη συνέχεια ακολουθεί διακοπή λόγω Εθνικών ομάδων. 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣΑΠΟΕΛΟΜΟΝΟΙΑΑΝΟΡΘΩΣΗΑΕΛΑΠΟΛΛΩΝΑΡΗΣΑΕΚΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΠΑΦΟΣ FCΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥFREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Υποψήφιοι Ποντένσε και Ταρέμι για την 11άδα του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Έτοιμος να ανανεώσει μέχρι το 2032 είναι ο Ρις Τζέιμς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τότεναμ σε κατάσταση πανικού: Σκέψεις για πρόσληψη του Σον Ντάις

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Απογείωση 66 θέσεων στην κατάταξη της UEFA για την ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Ρεκόρ συγκομιδής βαθμών από τον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη τα τελευταία 23 χρόνια

Ελλάδα

|

Category image

Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων: Η γιορτή στο ΓΣΠ αρχίζει...

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες αποδόσεις στο Μπαρτσελόνα – Χάποελ Τελ Αβίβ

EUROLEAGUE

|

Category image

Σε νέα περίοδο δοκιμαστικών ο Τζιωρτζής για την έναρξη του EURONASCAR 2026

AUTO MOTO

|

Category image

Η 26η αγωνιστική καθορίζει το πρόγραμμα της Β' φάσης

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Το 25% για την ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Από τα 4μ. το 1912 στα 6,31μ. το 2026: Η εκτόξευση των ρεκόρ στο επί κοντώ

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Νέα τραγωδία σε οπαδικό επεισόδιο: Νεκρός 20χρονος στην Καλαμαριά

Ελλάδα

|

Category image

Νικητές στο ντέρμπι με Σέλτικς οι Θάντερ, έγραψε ιστορία ο SGA

NBA

|

Category image

Του… πάει η Ευρώπη

ΑΕΚ

|

Category image

Πάει καιρός και είναι αναγκαίο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη