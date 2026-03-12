ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το σερί είναι αναγκαίο

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Η νίκη με το εκκωφαντικό 7-0 στο τελευταίο παιχνίδι με αντίπαλο την Ε.Ν. Ύψωνα, ήταν φυσικό επακόλουθο να αλλάξει το κλίμα στο στρατόπεδο της Πάφου.

Παρόλα αυτά, με την αλλοπρόσαλλη πορεία από τα μέσα Ιανουαρίου, μπήκε υπό πίεση, όσον αφορά εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Βρισκόμενη στην 4η θέση, δεν νιώθει σιγουριά, αν και δεν είναι πολύ μακριά από την 3η (-2) αλλά ούτε και από τη 2η (-4). Αντιλαμβάνονται όλοι όμως, πως δεν επιτρέπονται... στραβοπατήματα και ένα νικηφόρο σερί, θα οδηγούσε σε καλύτερες συνθήκες. Στο καλεντάρι είναι η αναμέτρηση με τον Ακρίτα το Σάββατο (18:00) και οφείλει να δείξει τη δέουσα σοβαρότητα. Θα ήταν το ιδανικό για τον Άλμπερτ Θελάδες να έχει η ομάδα του, την ίδια αποτελεσματικότητα. Από εκεί και πέρα, μπαίνοντας στα πλέι οφ, ξέρει πως θα δώσει δέκα «τελικούς». Όμως το σερί είναι αναγκαίο.

Στο ματς με τον Ακρίτα, ενδέχεται να προφυλαχθεί ξανά ο Λουκάσεν, ενώ εκτός θα παραμείνει για άλλον έναν αγώνα ο Γκολντάρ. Δεν υπολογίζεται επίσης ο τιμωρημένος Γκόρτερ.

