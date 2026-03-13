Υποψήφιοι Ποντένσε και Ταρέμι για την 11άδα του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία του για το δύσκολο παιχνίδι (14/3, 17:00) με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο για την 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Η νίκη για τους «ερυθρόλευκους» αποτελεί μονόδρομο, αφού θέλουν να μπουν στα playoffs τίτλου είτε στα ίσα με τους ανταγωνιστές ή με τη μικρότερη δυνατή διαφορά, αφού αυτήν τη στιγμή είναι στο -2 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ, ενώ ισοβαθμούν με τον ΠΑΟΚ.

Το ιδανικό θα ήταν να συνδυαστεί μία νίκη με πειστική εμφάνιση, καθώς την έχουν ανάγκη αυτήν την περίοδο, ώστε να φτιάξουν και την ψυχολογία τους. Δεδομένα, θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές στο αρχικό σχήμα, με τον Μπρούνο να μην υπολογίζεται λόγω καρτών και τον Ορτέγκα να παίρνει τη θέση του στο αρχικό σχήμα. Ο Νιγηριανός είναι ο ένας από τους δύο ξένους που πρέπει να κοπούν, με τον Έσε να είναι νοκ άουτ λόγω θλάσης.

Εφόσον κριθεί ότι ο Ποντένσε είναι σε θέση να ξεκινήσει, προερχόμενος από τον τραυματισμό στους προσαγωγούς που τον ταλαιπώρησε, τότε θα βρεθεί στο αρχικό σχήμα. Ο Πορτογάλος με την είσοδό του στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ είχε δώσει πνοή στους Πειραιώτες επιθετικά. Επιπλέον, θέση στην αρχική ενδεκάδα διεκδικεί και ο Ταρέμι.