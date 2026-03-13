Βρίσκει τον τρόπο και θέλει να το πράξει ξανά...

Βρίσκει τον τρόπο και θέλει να το πράξει ξανά...

Στις δύο τελευταίες του εξορμήσεις έφυγε με διπλό

Ο Απόλλων έχει δύσκολη αποστολή την Κυριακή (16:00) απέναντι στην Ανόρθωση στο «Αντώνης Παπαδόπουλος». Σε μία έδρα πάντως που βρίσκει τον τρόπο να κάνει… αποδράσεις. Στις δύο τελευταίες του εξορμήσεις, μάλιστα, έφυγε με διπλό. Ήταν κατά την περσινή περίοδο όπου αρχικά επικράτησε 1-2 για το πρωτάθλημα και μετά για το κύπελλο είχε πάρει την πρόκριση με 1-3.

Γενικά, μετά το 2020, έχασε μόλις δύο φορές και αρκετά παιχνίδια έληξαν στην ισοπαλία. Σίγουρα, οι συνθήκες είναι διαφορετικές, άλλα τα δεδομένα, όμως θέλει να… τριτώσει το καλό. Να σημειωθεί ότι έφυγε νικητής ξανά φέτος από το «Παπ», όταν είχε επικρατήσει με 1-0 της Ομόνοιας Αραδίππου. Και θέλει να το πράξει ξανά ούτως ώστε στη χειρότερη περίπτωση να μείνει στο -6 από την κορυφή σε περίπτωση που κερδίσει η Ομόνοια, κρατώντας παράλληλα αποστάσεις από την 3η και 4η θέση, στην προσπάθεια για εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου μέσω του πρωταθλήματος.

Η απουσία σημαντικών γραναζιών λόγω καρτών θα επιφέρει αλλαγές στην ενδεκάδα του Απόλλωνα. Και τόσο ο Μπράντον Τόμας όσο και ο Μόργκαν Μπράουν είναι από τους ποδοσφαιριστές που «κέρδισαν» τον Ερνάν Λοσάδα και όταν δεν υπάρχει πρόβλημα δύσκολα βγαίνουν από την ενδεκάδα. Το αριστερό άκρο της επίθεσης μάλλον θα καλυφθεί από τον νεοφερμένο Εσκρίτσε, αν και υπάρχει και η επιλογή του Μάρκοβιτς, ενώ για τον χώρο του κέντρου ο Ντανίλο Σπόλιαριτς κερδίζει έδαφος αντί του Ασουνσάο. Κατά πάσα πιθανότητα σήμερα θα ξεκαθαρίσει κατά πόσο θα προλάβει ο Πραξιτέλης Βούρος. Εφόσον μείνει εκτός, τότε φανέλα βασικού θα φορέσει ο Τόμας Λαμ.

Στο μεταξύ, αυτό θα είναι το τελευταίο παιχνίδι που ο Απόλλωνας θα στερηθεί τους φιλάθλους του. Στα δύο προηγούμενα, με ΑΕΚ και Ομόνοια, έφυγε αλώβητος. Πάντως η διοίκηση τις προάλλες, με ανακοίνωσή της, είχε στείλει μήνυμα στον κόσμο όπως προστατεύσει τον σύλλογο από πράξεις που θα επιφέρουν τιμωρία της έδρας.

