Τις επόμενες δράσεις του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης παρουσίασε η ΚΟΧ

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2026, συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης (ΚΟΧ) με τους Προέδρους και τους Προπονητές των Σωματείων. Η συνάντηση αφορούσε την παρουσίαση των επόμενων δράσεων στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης του αθλήματος στην Κύπρο, που οποίος υλοποιείται από το 2022.

Την παρουσίαση έκαναν οι υπεύθυνοι Τεχνικοί Σύμβουλοι του Στρατηγικού Σχεδιασμού κ.κ. Γιώργος Κρανάκης και Παναγιώτης Ιατρούδης, οι οποίοι επιβλέπουν την υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδιασμού στην Κύπρο στο πλαίσιο της συνεργασίας της Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης Ελλάδος (ΟΧΕ) και της συνεργασίας ΚΟΧ.

Παρουσίαση για την εφαρμογή και την αξιολόγηση των δράσεων του Στρατηγικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης της ΚΟΧ μέσα από την ανατροφοδότηση των συμμετεχόντων προπονητών τόσο του Στρατηγικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης όσο και των Σωματείων έκανε ο κύριος Κυριάκος Σοφοκλέους.

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός Ανάπτυξης της ΚΟΧ υλοποιείται με Επικεφαλή τον κ. Σταύρο Παναγιώτου, τέως Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. ΚΟΧ και με κ. Ανδρέα Ανδρέου, Τεχνικού Διευθυντή της ΚΟΧ.

Μεταξύ άλλων, ανακοινώθηκε η δημιουργία Ακαδημίας Αθλητικής Εξέλιξης Χειροσφαίρισης στην οποία θα μετέχουν οι αθλητές και αθλήτριες υψηλής επίδοσης.

Επίσης στο πλαίσιο της συνεργασίας των Ομοσπονδιών Ελλάδας και Κύπρου και με προσωπική πρωτοβουλία του Προέδρου της Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης Ελλάδας (ΟΧΕ) κυρίου Κώστα Γκαντή, η κυπελλούχος ομάδα της κατηγορίας Κ14 Αγοριών θα συμμετέχει στο Final 8 της Ελλάδας ενώ σε επόμενη φάση θα γίνει προσπάθεια για την συμμετοχή και των Κοριτσιών καθώς επίσης και η προσπάθεια για την διοργάνωση του Πανελληνίου Final 8 στην Κύπρο.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης αναπτύχθηκε το παράδειγμα των «Δικτύων Δημοτικών Σχολείων» το οποίο και υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) ενώ υπογραμμίστηκε ότι στόχος είναι το άθλημα να αρχίσει να διδάσκεται από την ηλικία των τεσσάρων χρονών. Παρουσίαση του προγράμματος των «Δικτύων Δημοτικών Σχολείων» έγινε από τον Επιθεωρητή Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας κύριο Ευστάθιο Βάσιλα.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης (ΚΟΧ) κ. Κωνσταντίνος Φιλαρέτου αποκάλυψε πως σύντομα Κύπρος και Ελλάδα θα υπογράψουν δύο μνημόνια διασυνοριακής συνεργασίας: ένα με την Αίγυπτο και άλλο ένα με Βουλγαρία και Ισραήλ.

Το μνημόνιο Τριμερούς Συνεργασίας Κύπρου - Ελλάδας - Αιγύπτου θα υπογραφεί μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης (IHF) κυρίου Hassan Mustafa στην Ελβετία τον Μάιο του 2026 στο πλαίσιο των εγκαινίων των νέων κεντρικών γραφείων της IHF ενώπιον 150 και πλέον αντιπροσωπιών των εθνικών ομοσπονδιών μελών της IHF.

Ο κ. Φιλαρέτου επισήμανε πως με την ενεργοποίηση των Εθνικών ομάδων Παράκτιας Χειροσφαίρισης (Beach Handball) Ανδρών και Γυναικών, πλέον η ΚΟΧ αριθμεί εννέα (9) ενεργές εθνικές ομάδες.

Οι πρώτοι απόφοιτοι της Σχολής Προπονητών

Επίσης, στο πλαίσιο της συνάντησης, απονεμήθηκαν τα διπλώματα ΕΠΙΠΕΔΟΥ Ι και ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ στους πρώτους απόφοιτους της Σχολής Προπονητών της ΚΟΧ από τον Πρόεδρο της ΚΟΧ κ. Κωνσταντίνο Φιλαρέτου και τους κυρίους Δρ. Αναστάσιο Θεοδώρου Καθηγητή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και Διευθυντή της Σχολής Προπονητών Χειροσφαίρισης της ΚΟΧ, του κυρίου Γιώργου Κρασιά Γενικού Γραμματέα της ΚΟΧ, του κυρίου Νέστορα Νέστορος Ταμία της ΚΟΧ.

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της ΚΟΧ κ. Φιλαρέτου, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΧ αποφάσισε την λειτουργία νέας Σχολής Προπονητών η οποία θα πραγματοποιηθεί το 2027.

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

ΕΠΙΠΕΔΟ Ι: Δημήτρης Θεοφάνους, Νικόλας Παφίτης, Χρήστος Λάσκος, Αλέξανδος Μανναρη, Χρήστος Ταρτίος, Τάσος Αναστασίου, Θεόδωρος Μαρκίδης, Ευστάθιος Βασίλας, Αντώνης Μάρκου, Μιχάλης Κανούρης, Τζόσεφ Γιουσελη.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ: Νικόλας Αλουπός, Νικόλαος Καρκάλατος, Χριστόφορος Νούγκοβιτς, Ιούλιους Αργυρού, Ελευθέριος Σεϊρεκίδης, Μάριος Ευσταθιάδης, Δημήτρης Ταρτίος, Χριστόφορος Ταρτίος, Φιλάρετος Φιλαρέτου, Χαράλαμπος Πέτρου, Βασίλης Δημοσθένους, Αντρέας Ιωάννου, Γιώργος Στυλιανού, Μάριος Τριμιθιώτης, Σάββας Ζωγράφου, Κωνσταντίνος Χαραλάμπους, Μιράντα Ευαγγελίδου, Γιάννος Νικηφόρου, Milos Dragas, Πέτρος Ιωάννου, Μαρία Χαραλαμπίδου, Παντελής Πελασέλας.