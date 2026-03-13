Σε σκέψεις και… όλα ανοικτά με Καραπατάκη

Η παρουσία του Άντρου Καραπατάκη στο Λονδίνο για το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Κρίσταλ Πάλας ξεσήκωσε πάλι μπόλικη συζήτηση.

Ο μέχρι πρότινος πρόεδρος των κιτρινοπρασίνων φαίνεται πως… δεν του πάει η καρδιά να αφήσει την ομάδα που δημιούργησε και τοποθέτησε στην ελίτ του κυπριακού ποδοσφαίρου, καθώς την τελευταία στιγμή πήρε το αεροπλάνο για την Αγγλία.

Μάλιστα, στο δρόμο της επιστροφής, ο Καραπατάκης επέστρεψε με την αποστολή, δείγμα του ότι ενδέχεται η απόφαση για παραίτηση, να διαφοροποιείται. Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ ήταν ανένδοτος για αρκετές μέρες, παρά τις πιέσεις που δέχθηκε, καθώς ήταν πικραμένος από τις αντιδράσεις του κόσμου, μετά την απομάκρυνση από την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Οι επόμενες μέρες ενδέχεται να ρίξουν περισσότερο φως στο ενδεχόμενο επιστροφής ή όχι του Καραπατάκη.