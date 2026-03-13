ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Indian Wells: Εύκολα στα ημιτελικά ο Αλκαράθ

Επικράτησε σχετικά εύκολα του Βρετανού, Κάμερον Νόρι, με 6-3 και 6-4 σε 1 ώρα και 33 λεπτά

Στα ημιτελικά του Indian Wells προκρίθηκε με άνεση και στυλ ο Κάρλος Αλκαράθ.

Ο Ισπανός πρωταθλητής, Νο 1 στην παγκόσμια κατάταξη, επικράτησε σχετικά εύκολα του Βρετανού, Κάμερον Νόρι, με 6-3 και 6-4 σε 1 ώρα και 33 λεπτά.

Έτσι ο 22χρονος εξασφάλισε την πρόκριση στα ημιτελικά του τουρνουά στην Καλιφόρνια για πέμπτη στη σειρά χρονιά στην καριέρα του και σημείωσε την 16η διαδοχική νίκη του από το ξεκίνημα της χρονιάς. Με την πρόκριση αυτή, ο Αλκαράθ έγινε μόλις ο τρίτος παίκτης που φτάνει σε πέντε συνεχείς ημιτελικούς στο Indian Wells, μετά τους Ράφα Ναδάλ και Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Ισπανός, που έχει κατακτήσει τον τίτλο το 2023 και το 2024, έχει στόχο το τρίτο του τρόπαιο στην έρημο της Καλιφόρνια και συνολικά το 9ο ATP Masters 1000 της καριέρας του.

Στα ημιτελικά ο Αλκαράθ θα αντιμετωπίσει τον Ρώσο, Ντανιίλ Μεντβέντεφ. Στον άλλο ημιτελικό κοντράρονται Γιανίκ Σίνερ και Σάσα Ζβέρεφ.

Διαβαστε ακομη