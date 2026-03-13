ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τότεναμ σε κατάσταση πανικού: Σκέψεις για πρόσληψη του Σον Ντάις

Η χρονιά πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο

Η εφιαλτική σεζόν της Τότεναμ δεν έχει τελειωμό, με τα «σπιρούνια» να κινδυνεύουν ακόμη και με υποβιβασμό από την Premier League, με τη διοίκηση της ομάδα να σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να φέρει τον Σον Ντάις σε ρόλο πυροσβέστη για να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Τη δεδομένη στιγμή οι Λονδρέζοι βρίσκονται στην 16η θέση του βαθμολογικού πίνακα, μόλις στο +1 από την επικίνδυνη ζώνη και την 18η Γουέστ Χαμ. Αποκορύφωμα σαφώς αποτελεί η καταστροφική εμφάνιση στη Μαδρίτη απέναντι στην Ατλέτικο, εκεί όπου η Τότεναμ διαλύθηκε με σκορ 5-2.

Ο Ιγκόρ Τούντορ δεν δείχνει ικανός να κουμαντάρει το καράβι της Τότεναμ, με τον Κροάτη τεχνικό να μετράει μόνο ήττες στις τέσσερις αναμετρήσεις που βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ η διοίκηση του κλαμπ σκέφτεται να προχωρήσει σε ακόμη μία αλλαγή προπονητή με τον Σον Ντάις να βρίσκεται σε πρώτο πλάνο. Πρώτος και κύριος στόχος πλέον είναι η ομάδα να μην βρεθεί τη νέα χρονιά στην Championship, διότι θα μιλάμε τότε για τον πιο σοκαριστικό υποβιβασμό του 21ου αίωνα…

Διαβαστε ακομη