Έτοιμος να ανανεώσει μέχρι το 2032 είναι ο Ρις Τζέιμς

Άγκυρα στο Λονδίνο είναι έτοιμος να ρίξει ο Ρις Τζέιμς.

Ο Άγγλος σύμφωνα με ρεπορτάζ τα έχει βρει σε όλα με την Τσέλσι και αναμένεται τις επόμενες ημέρες να υπογράψει συμβόλαιο ζωής με τους «μπλε».

Ο 26χρονος δεξιός μπακ ήταν δεμένος με τους Λονδρέζους έως και το 2028, ωστόσο και οι δύο πλευρές ήταν πρόθυμες να διευρύνουν τη συνεργασία τους και έδωσαν τα χέρια ώστε ο γάμος αυτός να κρατήσει μέχρι και το μακρινό 2032.

Η Τσέλσι φημίζεται για τα μακροχρόνια συμβόλαια που προσφέρει στους ποδοσφαιριστές του, κάτι που επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά με την ανανέωση για ακόμη έξι χρόνια που έχει προτείνει στον Τζέιμς.