Πάει καιρός και είναι αναγκαίο

Έχει να «κολλήσει» δεύτερη σερί νίκη εδώ και τρεις μήνες

Η Πάφος FC ξέσπασε απέναντι στην Ε.Ν. Ύψωνα και με το ευρύ σκορ επανήλθε στις νίκες. Όμως αξία θα έχει αν βρει ξανά πατήματα και κάνει ένα σερί νικών.

Χαρακτηριστικό είναι πως έχει να «κολλήσει» δεύτερη σερί νίκη εδώ και τρεις μήνες. Και αυτή η αστάθεια κόστισε ακριβά: την οπισθοχώρηση. Πάει καιρός και είναι αναγκαίο ώστε να ψαλιδίσει τις διαφορές, εφόσον το επιτρέψουν οι άλλες, από τις ευρωπαϊκές θέσεις. Αύριο (18:00), ως τυπικά φιλοξενούμενη, θα παίξει με τον Ακρίτα και είναι στα πόδια της να κερδίσει και να αποκτήσει ξανά αυτοπεποίθηση. 

Ο Άλμπερτ Θελάδες αρχίζει σιγά σιγά να καταλήγει σε πλάνο και πρόσωπα και θέλει να δει ακόμη περισσότερη βελτίωση. Εκτός επιλογών του Ισπανού τεχνικού θα είναι ο τιμωρημένος Γκόρτερ και οι τραυματιίες Γκολντάρ και Μπρίτο. Έτοιμος να επιστρέψει στην αποστολή είναι ο Λουκάσεν.

Διαβαστε ακομη