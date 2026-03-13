Η ευφορία να φανεί και στο… ταμείο

Είναι ίσως η καλύτερη περίοδος της Ανόρθωσης στο αγωνιστικό κομμάτι αφού σε πέντε αγώνες με τον Μάουρο Καμορανέζι στον πάγκο μετρά τρεις νίκες και δύο ισοπαλίες. Υπάρχει λοιπόν ευφορία στις τάξεις του κόσμου που για ακόμη μία φορά καλείται να προσφέρει στο οικονομικό κομμάτι αφού δεν έπαψε η κατάσταση να είναι δύσκολη.

Παρά τις μεγάλες προσπάθειες της διοίκησης που με διάφορους τρόπους έκλεισε αρκετές «τρύπες» του παρελθόντος. Και οι όποιες συζητήσεις με υποψήφιους επενδυτές δεν θα φέρουν τώρα ρευστό αλλά σε μεταγενέστερο στάδιο. Η ευφορία λοιπόν επιβάλλεται να φανεί και στο… ταμείο. Η παρουσία του στο γήπεδο αλλά και η πλατφόρμα είναι δύο άμεσοι τρόποι για να προσφέρει, με τη διοίκηση να κάνει ξανά κάλεσμα.

Στο μεταξύ, όσον αφορά τα αγωνιστικά για το παιχνίδι με τον Απόλλωνα, πέραν του τιμωρημένου αλλά και τραυματία Κίκο και των μόνιμα τραυματιών Ντιόν, Αρτυματά και Κις, πιθανότητα θα λείψει και ο Ντα Κρουζ. Πάντως ο τεχνικός της Ανόρθωσης έχει βρει τους τρόπους ώστε να έρχονται τα αποτελέσματα, όποιοι και αν απουσιάζουν.