Αναζωπυρώνεται η... κόντρα - Τα λέει και με Ολυμπιακό η Πάφος!

Η κόντρα που δημιουργήθηκε μεταξύ μερίδων οπαδών Πάφου και Ολυμπιακού Πειραιώς... αναζωπυρώνεται!

Η παφιακή ομάδα κληρώθηκε μεταξύ άλλων και με τους ερυθρόλευκους στο Champions League!

Θυμίζουμε πως στη ρεβάνς της Πάφου με τον Ερυθρό Αστέρα στο «Alphamega Stadium» αρκετοί οπαδοί της ελληνικής ομάδας βρέθηκαν στο γήπεδο για να υποστηρίξουν τη σερβική ομάδα (με την οποία είναι αδελφοποιημένες) με αποτέλεσμα να προκύψει... κόντρα και να προκύψουν υβριστικά συνθήματα μεταξύ Παφιτών και Ολυμπιακών.