ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΣΔΚ: «Τέτοιες τρομοκρατικές ενέργειες βάζουν σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

ΣΔΚ: «Τέτοιες τρομοκρατικές ενέργειες βάζουν σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές»

Ανακοίνωση από τον Σύνδεσμο Διαιτητών Κύπρου με αφορμή τη τοποθέτηση εκρηκτικού μηχηανισμού σε οικία διαιτητή...

Αναλυτικά: 

Ο Σύνδεσμος Διαιτητών Κύπρου επιβεβαιώνει και ταυτόχρονα καταδικάζει την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού μέτριας ισχύος στην οικία διαιτητή ποδοσφαίρου, στις 24 Δεκεμβρίου 2025, παραμονές Χριστουγέννων, η αναφερόμενη κακόβουλη ενέργεια όπως προκύπτει συνδέεται με το ποδόσφαιρο και τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις. 

Τέτοιες τρομοκρατικές ενέργειες βάζουν σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, διαταράσσουν την ανθρώπινη οικογενειακή ηρεμία, δημιουργούν κλίμα ανασφάλειας, πλήττοντας τα θεμέλια της ίδιας της κοινωνίας μάς.

Εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας για το συμβάν, αφού, τέτοια φαινόμενα αμαυρώνουν στην ολότητα τους το οικοδόμημα του Κυπριακού Ποδοσφαίρου και δημιουργούν κλίμα τρομοκρατίας σε βάρος της Κυπριακής Διαιτησίας.

Ευελπιστούμε πως, μέσα από τις ενέργειες και έρευνες στις οποίες προβαίνει η Αστυνομία Κύπρου ο δράστης ή οι δράστες θα εντοπιστούν και θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Είναι καιρός η αστυνομία και οι αρμόδιοι φορείς να προστατέψουν το άθλημα από τέτοιες σκόπιμες επιθέσεις που πρόθεση έχουν να βλάψουν, να εκφοβίσουν ή να επηρεάσουν το έργο των διαιτητών που επιτελούν στο σύνολο τούς γενικότερα. 

Λόγο και της πιο πάνω διερεύνησης από την Αστυνομία Κύπρου κρίθηκε σκόπιμο στο παρών στάδιο η μη διαρροή του ονόματος του διαιτητή για ευνόητους λόγους, ως και η επιθυμία του ίδιου, μέχρι την ολοκλήρωσης των απαραίτητων διαδικασιών στις οποίες είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένες με τις νομικές και δεοντολογικές πρακτικές.

Αναφορικά και με τα δύο πρόσφατα περιστατικά βίας και κακόβουλων ενεργειών σε βάρος μελών του Συνδέσμου και συναδέλφων διαιτητών μας, τα οποία δεν συνδέονται μεταξύ τους, εκφράζουμε τη συμπαράσταση και την στήριξη μας προς τους παθόντες διαιτητές και τις οικογένεια τους.

Ταυτόχρονα καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του ποδοσφαίρου, ΚΟΑ, ΚΟΠ, ΠΑΣΠ, Σύνδεσμο Παρατηρητών Διαιτησίας Ποδοσφαίρου, Σύνδεσμο Προπονητών, Συνδέσμου Παλαιμάχων ποδοσφαιριστών, φίλαθλο κόσμο και ΜΜΕ,  όπως σταθούν στήριγμα και καταδικάσουν τα επαναλαμβανόμενα κρούσματα βίας, παραβατικότητας και κακόβουλων ενεργειών εις βάρος λειτουργών του ποδοσφαίρου, συμβάλλοντας έτσι σε ένα ασφαλές και υγιές αθλητικό περιβάλλον.

Εκ του Συνδέσμου Διαιτητών Κύπρου 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣΑΠΟΕΛΟΜΟΝΟΙΑΑΝΟΡΘΩΣΗΑΕΛΑΠΟΛΛΩΝΑΕΚΑΡΗΣΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΠΑΦΟΣ FCΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥFREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Μπαρτσελόνα ανανεώνει τον Κρίστενσεν μετά τη μερική ρήξη χιαστού

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θέλει να κάνει το «κόλπο γκρόσο» με Φρατέζι η Γιουβέντους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ποδοσφαιριστές που ακόμα παίζουν μπάλα, αλλά σίγουρα πίστευες ότι έχουν σταματήσει

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Ρεγκραγκί αποθέωσε τον Ουναΐ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΣΔΚ: «Τέτοιες τρομοκρατικές ενέργειες βάζουν σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Η φοβερή επίδοση της Άρσεναλ στον προημιτελικό και η μοναδική ευκαιρία της Πάλας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επιστρέφει στη Λίβερπουλ ο Έλιοτ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τι συμβαίνει με τον Ίσακ και τους τραυματισμούς - Η κακοτυχία που κρατά από τις μέρες της Νιούκαστλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θέλει να πάρει τον Μπετανκόρ ο Βόλος!

Ελλάδα

|

Category image

Ο Φελίπε Καϊσέδο σκέφτεται να αποσυρθεί μετά τη δολοφονία του Μάριο Πινέιδα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κάτω τα χέρια από τους διαιτητές!

Απόψεις

|

Category image

Χριστουγεννιάτικο διάλειμμα και... επιστροφή την Παρασκευή (2612) με τέσσερα ματς και Ελ Κααμπί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μόλις ο 4ος ο Λοσάδα

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Ελεύθερος με όρους ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κλείνει νωρίς τις... πόρτες ο Φερμίν Λόπεθ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη