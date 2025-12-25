ΣΔΚ: «Τέτοιες τρομοκρατικές ενέργειες βάζουν σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές»

Αναλυτικά:

Ο Σύνδεσμος Διαιτητών Κύπρου επιβεβαιώνει και ταυτόχρονα καταδικάζει την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού μέτριας ισχύος στην οικία διαιτητή ποδοσφαίρου, στις 24 Δεκεμβρίου 2025, παραμονές Χριστουγέννων, η αναφερόμενη κακόβουλη ενέργεια όπως προκύπτει συνδέεται με το ποδόσφαιρο και τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις.

Τέτοιες τρομοκρατικές ενέργειες βάζουν σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, διαταράσσουν την ανθρώπινη οικογενειακή ηρεμία, δημιουργούν κλίμα ανασφάλειας, πλήττοντας τα θεμέλια της ίδιας της κοινωνίας μάς.

Εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας για το συμβάν, αφού, τέτοια φαινόμενα αμαυρώνουν στην ολότητα τους το οικοδόμημα του Κυπριακού Ποδοσφαίρου και δημιουργούν κλίμα τρομοκρατίας σε βάρος της Κυπριακής Διαιτησίας.

Ευελπιστούμε πως, μέσα από τις ενέργειες και έρευνες στις οποίες προβαίνει η Αστυνομία Κύπρου ο δράστης ή οι δράστες θα εντοπιστούν και θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Είναι καιρός η αστυνομία και οι αρμόδιοι φορείς να προστατέψουν το άθλημα από τέτοιες σκόπιμες επιθέσεις που πρόθεση έχουν να βλάψουν, να εκφοβίσουν ή να επηρεάσουν το έργο των διαιτητών που επιτελούν στο σύνολο τούς γενικότερα.

Λόγο και της πιο πάνω διερεύνησης από την Αστυνομία Κύπρου κρίθηκε σκόπιμο στο παρών στάδιο η μη διαρροή του ονόματος του διαιτητή για ευνόητους λόγους, ως και η επιθυμία του ίδιου, μέχρι την ολοκλήρωσης των απαραίτητων διαδικασιών στις οποίες είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένες με τις νομικές και δεοντολογικές πρακτικές.

Αναφορικά και με τα δύο πρόσφατα περιστατικά βίας και κακόβουλων ενεργειών σε βάρος μελών του Συνδέσμου και συναδέλφων διαιτητών μας, τα οποία δεν συνδέονται μεταξύ τους, εκφράζουμε τη συμπαράσταση και την στήριξη μας προς τους παθόντες διαιτητές και τις οικογένεια τους.

Ταυτόχρονα καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του ποδοσφαίρου, ΚΟΑ, ΚΟΠ, ΠΑΣΠ, Σύνδεσμο Παρατηρητών Διαιτησίας Ποδοσφαίρου, Σύνδεσμο Προπονητών, Συνδέσμου Παλαιμάχων ποδοσφαιριστών, φίλαθλο κόσμο και ΜΜΕ, όπως σταθούν στήριγμα και καταδικάσουν τα επαναλαμβανόμενα κρούσματα βίας, παραβατικότητας και κακόβουλων ενεργειών εις βάρος λειτουργών του ποδοσφαίρου, συμβάλλοντας έτσι σε ένα ασφαλές και υγιές αθλητικό περιβάλλον.

Εκ του Συνδέσμου Διαιτητών Κύπρου