ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Σφύζει από ποιότητα αλλά... ψάχνει

Η Πάφος FC έχει ένα εξαιρετικό ρόστερ.

Σε κάποιες θέσεις μάλιστα, όπως στην άμυνα, είναι τόση πολλή η ποιότητα που ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο αισθάνεται πανευτυχής. Σε αυτή συναντάμε Λουκάσεν, Γκολντάρ και τον σταρ Νταβίντ Λουίζ. Όπως και πέρσι, όπου δεν... χρειαζόταν ενίσχυση αλλά έκανε τρεις προσθήκες, πολύ πιθανόν να πράξει το ίδιο και φέτος. Θυμίζουμε πως αποκτήθηκαν τον Ιανουάριο του 2024 οι Σέμα, Όρσιτς και Σάρλια, με τον τελευταίο να είναι δανεικός και να μην μένει στο ρόστερ.

Δεν είναι κρυφό πως οι Μπασουαμινά και Ντιμάτα που παίζουν στη γραμμή κρούσης δεν βοήθησαν όσο περίμεναν στην Πάφο. Και η λογική λέει πως σε αυτή τη θέση θα γίνει προσθήκη ώστε να μπορέσει να ισχυροποιηθεί και άλλο, αφού δεν μπορούν πάντα να βγάζουν τα κάστανα από τη φωτιά οι μέσοι και οι αμυντικοί. Από εκεί και πέρα, η ομάδα προγραμματισμού ίσως στελεχώσει το ρόστερ με ακόμη έναν παίκτη που να παίζει στο κέντρο ώστε να παίρνουν ανάσες οι Σούνιτς και Πέπε.

Για την ώρα, αφού δεν έγινε το ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ, οι παίκτες απολαμβάνουν τις απαραίτητες ανάσες έπειτα από ένα κοπιαστικό πρόγραμμα.

Διαβαστε ακομη