Γυρίζει το… κανόνι για την επανεκκίνηση του ΑΠΟΕΛ

Με θετικά νέα θα μπει ο ΑΠΟΕΛ στην επανέναρξη του πρωταθλήματος μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, καθώς ο Πιέρος Σωτηρίου επιστρέφει πλήρως ετοιμοπόλεμος. Ο Κύπριος διεθνής επιθετικός έλειψε το τελευταίο διάστημα από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας, με την απουσία του να είναι αισθητή στην επιθετική λειτουργία των γαλαζοκιτρίνων.

Ο Σωτηρίου βρέθηκε στην αποστολή για τον αγώνα με την Πάφος FC, ένα παιχνίδι που τελικά δεν ξεκίνησε ποτέ, λόγω της ακαταλληλότητας του γηπέδου εξαιτίας της έντονης κακοκαιρίας. Παρ’ όλα αυτά, η παρουσία του επιβεβαίωσε πως είχε μπει πλέον στην τελική ευθεία της επιστροφής του.

Με την επανέναρξη του μαραθωνίου της Cyprus League by Stoiximan, ο ΑΠΟΕΛ θα αντιμετωπίσει την Ένωση Νέων Παραλιμνίου στις 3 Ιανουαρίου 2026 (18:00) στο ΓΣΠ και όλα δείχνουν πως ο Πιέρος Σωτηρίου θα ηγηθεί της επιθετικής γραμμής. Η επιστροφή του προσθέτει ποιότητα, εμπειρία και λύσεις, σε μια κρίσιμη καμπή της σεζόν.