Ξανά με Σαλάχ, η απόλυτη Αίγυπτος πέρασε στα νοκ-άουτ του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής

Ξανά με Σαλάχ, η απόλυτη Αίγυπτος πέρασε στα νοκ-άουτ του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής

Κάνοντας το 2x2 με μεγάλη δυσκολία και με «δράστη» κόντρα στη Νότια Αφρική τον Μο Σαλάχ (1-0), η Αίγυπτος πέρασε στους «16» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Έγινε του... VAR στο φινάλε κάθε ημιχρόνου.

Με τον Σαλάχ να σκοράρει ξανά, με παίκτη λιγότερο από το πρώτο ημίχρονο και με τεράστια αγωνία στο φινάλε για χέρι εντός περιοχής, μέχρι την ανακούφιση του «τίποτα» που υπέδειξε ο ρέφερι βλέποντας ξανά τη φάση στο On-field review, η Αίγυπτος πανηγύρισε!

Οι «Φαραώ» επιβλήθηκαν 1-0 της Νοτίου Αφρικής στη δεύτερη αγωνιστική του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και μαζί με το 2-1 (με ανατροπή) της πρεμιέρας απέναντι στη Ζιμπάμπουε, πέρασε στους «16» του τουρνουά.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης ήρθε από τον Μο Σαλάχ με εύστοχο χτύπημα πέναλτι στο 45ο λεπτό, ωστόσο, δυο λεπτά αργότερα, στις καθυστερήσεις, ο Χάνι αποβλήθηκε για άτσαλο πάτημα σε αντίπαλο.

Ο διαιτητής συμβουλεύτηκε και το βίντεο και αποφάσισε ν’ αφήσει τους Αιγύπτιους με παίκτη λιγότερο. Αυτό ώθησε τους Νοτιοαφρικανούς να πιέσουν ασφυκτικά στο δεύτερο μέρος.

Έκλεισαν την Αίγυπτο στα καρέ της και ζήτησαν πέναλτι για χέρι του Γιασέρ στο 91’, αλλά ο ρέφερι αποφάσισε πως ήταν τέτοιο στήριξης και δεν υπήρχε παράβαση.

Το τελικό 1-0 έστειλε την ομάδα του Σαλάχ στην επόμενη φάση, με τους υπόλοιπους τρεις του Β’ γκρουπ (μαζί με τις Ζιμπάμπουε και Ανγκόλα) να διεκδικούν τα υπόλοιπα εισιτήρια του ομίλου, αφού επιβραβεύονται και οι καλύτερες τρίτες…

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη