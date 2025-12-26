ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πάφος για τον επιθετικό Ομάρ Ντιούφ!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πάφος για τον επιθετικό Ομάρ Ντιούφ!

Σύμφωνα με δημοσίευμα στο εξωτερικό, η Πάφος είναι ανάμεσα στις ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτηση του 22χρονου Σενεγαλέζου επιθετικού της RFC Liège, Ομάρ Ντιούφ!

Συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα walfoot αναφέρει πως πέραν από διάφορες ομάδες του Βελγίου, μπαίνει και η Πάφος στο παιχνίδι της απόκτησης του νεαρού επιθετικού για τον οποίο πάντως η ομάδα του αξιώνει 1 με 1,5 εκ. ευρώ. Σύμφωνα πάντα με το εν λόγω ρεπορτάζ, ήδη οι Βέλγοι έχουν απορρίψει πρόταση 1,2 εκ. από την Καραμπάχ.

Ο Σενεγαλέζος κεντρικός επιθετικός μπορεί επίσης να καλύψει τις δύο θέσεις στα άκρα της επίθεσης. Φέτος, έχει μετρήσει 20 συμμετοχές με 9 γκολ και δύο ασίστ. Στην Βελγική ομάδα αγωνίζεται από τον περασμένο Μάρτιο.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΦΟΣ FC

Tags

ΠΑΦΟΣΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Στην πόρτα της εξόδου από την Μάντσεστερ Σίτι ο Όσκαρ Μπομπ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το vintage γραφικό της Boxing Day του μακρινού 1963

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η Μίλαν θέλει να αποκτήσει τον Βλάχοβιτς ως ελεύθερο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λίβερπουλ και Γουλβς θα τιμήσουν από κοινού τη μνήμη του Ντιόγκο Ζότα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Περισσότερο... Ανδρέου το 2026

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Νάπολι: Νέο συμβόλαιο στον Κόντε θέλει να προσφέρει ο Ντε Λαουρέντις

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πορτογάλος ο αντί - Ανγκελόφσκι στον Εθνικό

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Η ιστορία των... 14 μικρών!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Επίσημο του Φελίπε!

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Πάφος για τον επιθετικό Ομάρ Ντιούφ!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Τσέλσι και Μπόρνμουθ έχουν στο μεταγραφικό στόχαστρο τον Μάριο Χίλα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι «βασίλισσα» στα κέρδη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Premier League - 18η αγωνιστική: Σε εορταστική διάθεση η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κόντρα στη Νιουκάστλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα πρωταθλήματα με τα περισσότερα «μάτια» για το 2025

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συμφώνησε με Ρούμπεν Νέβες η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη