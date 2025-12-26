Πάφος για τον επιθετικό Ομάρ Ντιούφ!
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Σύμφωνα με δημοσίευμα στο εξωτερικό, η Πάφος είναι ανάμεσα στις ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτηση του 22χρονου Σενεγαλέζου επιθετικού της RFC Liège, Ομάρ Ντιούφ!
Συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα walfoot αναφέρει πως πέραν από διάφορες ομάδες του Βελγίου, μπαίνει και η Πάφος στο παιχνίδι της απόκτησης του νεαρού επιθετικού για τον οποίο πάντως η ομάδα του αξιώνει 1 με 1,5 εκ. ευρώ. Σύμφωνα πάντα με το εν λόγω ρεπορτάζ, ήδη οι Βέλγοι έχουν απορρίψει πρόταση 1,2 εκ. από την Καραμπάχ.
Ο Σενεγαλέζος κεντρικός επιθετικός μπορεί επίσης να καλύψει τις δύο θέσεις στα άκρα της επίθεσης. Φέτος, έχει μετρήσει 20 συμμετοχές με 9 γκολ και δύο ασίστ. Στην Βελγική ομάδα αγωνίζεται από τον περασμένο Μάρτιο.
Oumar Diouf attire les convoitises ! 👀— Loïc Woos (@LoicWoos) December 25, 2025
L’attaquant 🇸🇳 est suivi par STVV, OHL, le Cercle et Gand en 🇧🇪, mais aussi par Pafos 🇨🇾 et un club de D2 🏴
Qarabag 🇦🇿 a offert un peu plus d’1M€, offre refusée par le FC Liège
5️⃣ scouts présents vs RWDM 📝https://t.co/faLHavK06v