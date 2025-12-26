Πάφος για τον επιθετικό Ομάρ Ντιούφ!

Συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα walfoot αναφέρει πως πέραν από διάφορες ομάδες του Βελγίου, μπαίνει και η Πάφος στο παιχνίδι της απόκτησης του νεαρού επιθετικού για τον οποίο πάντως η ομάδα του αξιώνει 1 με 1,5 εκ. ευρώ. Σύμφωνα πάντα με το εν λόγω ρεπορτάζ, ήδη οι Βέλγοι έχουν απορρίψει πρόταση 1,2 εκ. από την Καραμπάχ.

Ο Σενεγαλέζος κεντρικός επιθετικός μπορεί επίσης να καλύψει τις δύο θέσεις στα άκρα της επίθεσης. Φέτος, έχει μετρήσει 20 συμμετοχές με 9 γκολ και δύο ασίστ. Στην Βελγική ομάδα αγωνίζεται από τον περασμένο Μάρτιο.