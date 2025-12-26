Γράφει ιστορία και με την Αίγυπτο ο Σαλάχ: Έπιασε τον Ντρογκμπά στη λίστα με τους κορυφαίους Αφρικανούς σκόρερ!

Γράφει ιστορία και με την Αίγυπτο ο Σαλάχ!

Ο 33χρονος επιθετικός της Λίβερπουλ, άνοιξε το σκορ με πέναλτι στην αναμέτρηση της εθνικής του ομάδας με τη Νότια Αφρική για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, φτάνοντας τα 65 γκολ συνολικά με την Αίγυπτο!

Έτσι, έπιασε τον θρύλο της Ακτής Ελεφαντοστού, Ντιντιέ Ντρογκμπά, στη λίστα με τους Αφρικανούς ποδοσφαιριστές που έχουν τα περισσότερα γκολ με τις εθνικές τους ομάδες, ενώ δεν διατηρεί ζωντανές τις ελπίδες του για να σπάσει το ρεκόρ του Γκόντφρεϊ Τσιτάλου από τη Ζάμπια, ο οποίος έχει 79 διεθνή γκολ!

Στη δεύτερη θέση της λίστας βρίσκεται ο Κίνα Πίρι, από το Μαλάουι, με 71 γκολ, ενώ τρίτος είναι ο Αιγύπτιος, Χοσάμ Χασάν, με 69 γκολ.

