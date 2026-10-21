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Σα Πίντο: «Αυτό είναι το κλειδί απέναντι στη Ρίγα» - Τι είπε για τους τραυματισμούς

ΓΗΠΕΔΟ

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Οι τοποθετήσεις του Πορτογάλου προπονητή.

Ποιοτική ομάδα στην επίθεση χαρακτήρισε τη Ρίγα ο προπονητής της Πάφος FC Ρικάρντο Σα Πίντο, ο οποίος παρέθεσε συνέντευξη Τύπου για τον αυριανό αγώνα στο «Αλφαμέγα» (19:45), στο πλαίσιο της 2ης αγωνσιτικής της League Phase του Conference League. Ταυτόχρονα τόνισε ότι είναι απαραίτητο η ομάδα του να πάρει βαθμούς στο παιχνίδι, καθώς δεν τα είχε καταφέρει στο πρώτο ματς με την Αταλάντα.

«Θα είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα δυνατή την οποία γνωρίζουμε. Έχουμε κάνει την ανάλυση μας, είναι επιθετική ομάδα και ποιοτική στην επίθεση. Είναι δύσκολη ομάδα και το κλειδί είναι να αμυνθούμε καλά. Θέλουμε να μαζέψουμε βαθμούς αύριο επειδή δεν πήραμε στο πρώτο παιχνίδι».

Ο Πορτογάλος προπονητής αναφέρθηκε και στους συχνούς τραυματισμούς που ταλαιπωρούν την ομάδα: «Είναι μέρος της προπόνησης και του παιχνιδιού. Σίγουρα ήμασταν αρκετά άτυχοι και ήρθαν αρκετοί τραυματισμοί. Το ψάχνουμε να βρούμε την αιτία. Το δουλεύουμε, προσπαθούμε να το λύσουμε, Για τον Πέπε δεν έχουμε ενημέρωση και περιμένουμε τις εξετάσεις να δούμε πόσο σοβαρό είναι».

Από την πλευρά του ο Ράντοσλαβ Μαγιέσκι, ο οποίος εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές της Πάφου στη συνέντευξη Τύπου, είπε: «Εχει πολλά που μπορώ να πω για τον αντίπαλο, όμως είναι ένα παιχνίδι που εξαρτάται από εμάς. Θα το κάνουμε για τον κόσμο μας, θέλουμε να κερδίσουμε. Θα πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι».

 

 

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