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Football Meets Data: Η πρόβλεψη για τους βαθμούς και τη θέση της ΑΕΚ

ΓΗΠΕΔΟ

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Το Football Meets Data εκτιμά πως η ΑΕΚ θα μείνει πιθανότατα εκτός 24άδας στην League Phase και δεν θα συνεχίσει στο Champions League.

Η ήττα της ΑΕΚ από τη Μάντσεστερ Σίτι (5-1) στο «Έτιχαντ» μείωσε τις πιθανότητές της για πρόκριση στη συνέχεια του Champions League.

Μετά την πρώτη «δόση» της τρίτης αγωνιστικής της League Phase, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς υποχώρησε στην 27η θέση της κατάταξης

Σύμφωνα με το Football Meets Data, η πρωταθλήτρια Ελλάδας εκτιμάται πως θα τερματίσει στην 29η θέση και οι βαθμοί που υπολογίζεται να συγκεντρώσει είναι 7,6 (ενώ το όριο πρόκρισης υπολογίζεται πως θα είναι στους 10 ή με ισοβαθμίες 9 βαθμούς).

Στην «Ένωση» δίνονται 26,8% πιθανότητες να μπει στο Top 24 και να κερδίσει μια θέση στα playoffs, ενώ έχει μόλις 0,5% να μπει στην πρώτη οκτάδα που οδηγεί απευθείας στη φάση των «16».

 

 

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Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗΕυρωπαικες Διοργανωσεις

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