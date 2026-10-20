Όσα μεταφέρει η ΚΟΠ για τη συνάντηση με τους προέδρους Α’ κατηγορίας

Με ανακοίνωσή της η ΚΟΠ αναφέρεται στη συνάντηση που υπήρξε με τους προέδρους και εκπροσώπους των ομάδων Α’ Κατηγορίας.

Όσα αναφέρονται:

Συνάντηση με τους προέδρους και εκπροσώπους των ομάδων Α’ Κατηγορίας πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης στη Λευκωσία.

Η συνάντηση έγινε υπό τον πρόεδρο της ΚΟΠ Χάρη Λοϊζίδη στην παρουσία των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Γενικού Διευθυντή Ανδρέα Μωριά.

Παρόντες ήταν ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας Αντόνιο Νταμάτο, ο πρόεδρος της Δικαστικής Επιτροπής Γιάννης Αντωνιάδης και το μέλος Κατερίνα Γεωργίου καθώς και οι Πειθαρχικοί Εισαγγελείς Στέλιος Νικολάου, Κυριάκος Χοίρας και Γιώργος Πίτρος.

Ήταν μια εποικοδομητική συνάντηση στην οποία συζητήθηκαν όλα τα τρέχοντα θέματα του Κυπριακού Ποδοσφαίρου.

«Η συνεργασία μας με τις ομάδες είναι δεδομένη. Θέλουμε να προσπαθήσετε να αποβάλετε οποιαδήποτε μορφή καχυποψίας. Είμαστε εδώ για όλες τις ομάδες» ανέφερε στο καλωσόρισμα του προς τους προέδρους των ομάδων ο κ. Λοϊζίδης.

Κεφάλαιο διαιτησία

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας Αντόνιο Νταμάτο εξήγησε στους παρευρισκόμενους τη φιλοσοφία του και τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής Διαιτησίας.

Αναφέρθηκε εκτενώς στις προσπάθειες που γίνονται για εξέλιξη της Κυπριακής διαιτησίας, για τα προγράμματα εξέλιξης και εκπαίδευσης που τρέχουν από την ΚΟΠ, αλλά και την προσπάθεια για στήριξη και εξέλιξη των νεαρών διαιτητών.

Τόνισε πως με το τέλος της περσινής σεζόν, επτά διαιτητές ανέβηκαν από τη Γ’ Κατηγορία στη Β’ και πέντε διαιτητές από τη Β’ Κατηγορία στην Α’ Κατηγορία.

Ο κ. Νταμάτο αναφέρθηκε επίσης στις παρουσίες των διεθνών Κυπρίων διαιτητών και παρατηρητών μας στο εξωτερικό όπου έχουν αξιοπρόσεκτη παρουσία.

«Σε σχέση με την περσινή χρονιά, έχω διαπιστώσει πρόοδο όσον αφορά την αυτοπεποίθηση και την συμπεριφορά των διαιτητών. Ασφαλώς λάθη γίνονται. Οι συνθήκες είναι δύσκολες και η πίεση μεγάλη. Η δουλειά μας δεν είναι εύκολη. Αν οι διαιτητές δέχονται συνεχώς επιθέσεις από τις ομάδες και τα ΜΜΕ, δεν βοηθά την κατάσταση» ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Νταμάτο.

Στο χώρο της συνάντησης στήθηκε συνεργείο VAR μέσω του οποίου έγινε επεξήγηση για το πως λειτουργεί, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τοποθετούνται οι γραμμές σε περιπτώσεις offside. Μαζί με τον κ. Νταμάτο, στην παρουσίαση ήταν και ο διαιτητής μας Ανδρέας Τεχράνυ.

Δικαστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Δικαστικής Επιτροπής Γιάννης Αντωνιάδης εξήγησε τη φιλοσοφία και τον τρόπο λειτουργίας των Δικαστικών οργάνων της Ομοσπονδίας.

«Είμαστε συνεργάτες. Όλοι αγαπάμε το ποδόσφαιρο. Δεν είμαστε εδώ για να σας τιμωρούμε. Αυτό που πρέπει να έχετε υπόψιν είναι πως ακολουθούμε τους πειθαρχικούς κανονισμούς. Αν χρειάζεται να γίνει κάποια τροποποίηση στους κανονισμούς, αυτό είναι κάτι που θα το δούμε μαζί σας» ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Αντωνιάδης».