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Κόντρα στον Κουκούσκιν ο Τσιτσιπάς για μια θέση στα προημιτελικά του Almaty Open

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Μικαΐλ Κουκούσκιν, μετά τη δύσκολη πρόκριση επί του Κοβάσεβιτς με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά του Almaty Open.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει την προσπάθειά του στο Almaty Open, με επόμενο αντίπαλο τον Μικαΐλ Κουκούσκιν, στη φάση των «16» της διοργάνωσης στο Καζακστάν.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, που βρίσκεται στο Νο. 39 της παγκόσμιας κατάταξης και είναι στο Νο. 7 του ταμπλό, εξασφάλισε την πρόκριση στον δεύτερο γύρο έπειτα από μια απαιτητική αναμέτρηση με τον Αμερικανό Αλεξάνταρ Κοβάσεβιτς. Ο Τσιτσιπάς χρειάστηκε τρία σετ για να επικρατήσει με 7-6(9), 3-6, 6-3, έπειτα από δύο ώρες αγώνα.

Πλέον, μπροστά του βρίσκεται ο Μικαΐλ Κουκούσκιν, ο οποίος αγωνίζεται μπροστά στο κοινό της πατρίδας του. Ο 38χρονος Καζάκος, Νο. 389 στον κόσμο, πήρε το εισιτήριο για τους «16» αποκλείοντας τον Στέφανο Σακελλαρίδη με 2-0 σετ, καθώς επικράτησε με 7-6(4), 7-6(3).

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να ολοκληρώσει το πρόγραμμα της Τετάρτης (21/10) στο κεντρικό κορτ, με την έναρξη να υπολογίζεται περίπου στις 17:30 ώρα Ελλάδας.

 

 

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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΤενις

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