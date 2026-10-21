Ολυμπιακός: Έξι αλλαγές στο πλάνο Αλγουαθίλ για τη Σπάρτα

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία του Ολυμπιακού για την αυριανή αναμέτρηση με τη Σπάρτα Πράγας στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης», για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Μετά το rotation που έκανε στο 2-0 επί του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ αναμένεται να επαναφέρει αρκετούς από τους παίκτες που αποτέλεσαν τον βασικό κορμό στη μεγάλη νίκη επί της Μαρσέιγ. Σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος υπολογίζονται τουλάχιστον έξι αλλαγές, χωρίς πάντως ο Βάσκος να σκοπεύει να πειράξει σημαντικά τη φιλοσοφία που απέδωσε στη Γαλλία.

Ο Ορτέγκα αναμένεται να παραμείνει κάτω από τα δοκάρια, ενώ ο Σάλιακας έχει προβάδισμα για να επιστρέψει στο δεξί άκρο της άμυνας αντί του Πέντερσεν. Ρέτσος και Πιρόλα συγκεντρώνουν πολλές πιθανότητες να αποτελέσουν ξανά το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, με τον Κάρμο να αποτελεί εναλλακτική επιλογή, ενώ στα αριστερά υπάρχει μάχη ανάμεσα σε Ονιεμαέτσι και Τικνιζιάν. Στον άξονα ο Φρόιλερ θεωρείται βασικός, με Έσε και Πουέρτα να διεκδικούν τη θέση δίπλα του. Ο Αργεντινός έχει ένα μικρό προβάδισμα, έχοντας ξεκουραστεί στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα στο Αγρίνιο.

Οι επιλογές γίνονται πιο συγκεκριμένες μεσοεπιθετικά λόγω των απουσιών. Ο Κώστας Φορτούνης έχει τεθεί νοκ άουτ μετά το πρόβλημα που αποκόμισε απέναντι στον Παναιτωλικό και αναμένεται να μείνει εκτός για 7-10 ημέρες, ενώ ο Τζόελ Ρόκα δεν βρίσκεται στην ευρωπαϊκή λίστα. Ζέλσον Μαρτίνς, Τσικίνιο και Ζότα Σίλβα έχουν ισχυρό προβάδισμα για τις τρεις θέσεις πίσω από τον επιθετικό, έχοντας μάλιστα πάρει ανάσες στο Αγρίνιο. Για την κορυφή, ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ είναι αυτή τη στιγμή το φαβορί, έχοντας ξεκινήσει και στη Μασσαλία, με τον Αρμάντο Γκονζάλες να αποτελεί την άλλη λύση του Αλγουαθίλ.

Ερωτηματικό παραμένει ο Λίον Μπέιλι, με το τεχνικό επιτελείο να περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή για να διαπιστώσει αν μπορεί να προσφέρει. Η τελευταία προπόνηση είναι προγραμματισμένη για σήμερα στο Ρέντη και θα ξεκαθαρίσει τις τελευταίες λεπτομέρειες της ενδεκάδας, ενώ νωρίτερα ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ και ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ θα μιλήσουν για την ευρωπαϊκή αναμέτρηση.