Τα βρίσκει σκούρα στο σπίτι της

Άσφαιρη και χωρίς νίκη στο σπίτι της έπειτα από τρία παιχνίδι στο «Στέλιος Κυριακίδης» είναι... αρκετά για να προκαλέσουν προβληματισμό. Η Πάφος έμεινε στο 0-0 με τον ΑΠΟΕΛ και ενώ προηγήθηκε άλλη μια λευκή ισοπαλία με τον Ολυμπιακό και ήττα από την ΑΕΛ. Το σύνολο του Σα Πίντο δεν έχει δημιουργήσει ισχυρή έδρα που θα... κάνει κουμάντο, με αποτέλεσμα να το πληρώνει με χαμένους βαθμούς.

Στο ψεσινό παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ, οι γαλάζιοι ήταν ανταγωνιστικοί, έβγαλαν με δυσκολία αλλά και επιτυχία το πρώτο 45λεπτο κατά το οποίο οι γαλαζοκίτρινοι είχαν τον πρώτο λόγο, ωστόσο στο δεύτερο όταν οι ρόλοι άλλαξαν, η Πάφος δεν έστειλε τη μπάλα στο πλεχτό. Οι τελευταίες μέρες ήταν ιδιαίτερα κοπιαστικές για το οικοδόμημα της παφιακής ομάδας, καθώς η ήττα από την Αταλάντα και το ταξίδι, προκάλεσαν επιπλέον κούραση. Βέβαια, για μια ομάδα που γνώριζε εξ αρχής πως θα έχει αυτό το πρόγραμμα, δεν αποτελούν δικαιολογία οι συνεχόμενες υποχρεώσεις.

Η απουσία του Νγκαμαλέου θεωρείται εκ των πραγμάτων σημαντική, μιας και προσθέτει άλλη δυναμική στη μεσοεπιθετική γραμμή, ενώ και η απουσία του Πέπε (έγινε αναγκαστική αλλαγή και έφυγε με πατερίτσες) προκαλεί νέο πονοκέφαλο στην τεχνική ηγεσία. Ο Πορτογάλος τεχνικός όμως συγκεντρώνεται στους παρόντες και στο πως θα αντιδράσουν, αρχής γενομένης από το παιχνίδι της Πέμπτης (22/10) με τη Ρίγα. Η νίκη είναι μονόδρομος ώστε οι ελπίδες να αναπτερωθούν ξανά!