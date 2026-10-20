H έδρα... πληγώνει τους Ευρωπαίους

Πάφος και Ομόνοια έχασαν έδαφος μετά το πέρας της 6ης αγωνιστικής, ωστόσο δεν έχουν χρόνο για... δράματα. Η νέα ευρωπαϊκή πρόκληση είναι προ των πυλών καθώς το βράδυ της Πέμπτης (22/10) φιλοξενούν τη Ρίγα και τη Μπενφίκα αντίστοιχα.

Το αξιόλογο που προκύπτει, είναι πως τα βρίσκουν... σκούρα στο σπίτι της. Οι γαλάζιοι έδωσαν τρεις αναμετρήσεις στο «Στέλιος Κυριακίδης», όμως δεν έχουν γευτεί τη χαρά της νίκης! Κατέγραψαν δύο ισοπαλίες και μια ήττα. Από την άλλη, οι πράσινοι σε τέσσερα παιχνίδια στο ΓΣΠ, μετρά μόλις μια νίκη και τρεις ισοπαλίες.

Αντίθετα, στα εκτός έδρας έχουν το απόλυτο! Η Πάφος μετρά εκτός έδρας τρεις νίκες και η Ομόνοια δύο!