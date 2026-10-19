Σα Πίντο: «Η εικόνα του δευτέρου ημιχρόνου είναι αυτή που μας χαρακτηρίζει»

Ευχαριστημένος απο την εικόνα της Πάφου μόνο στο δεύτερο ημίχρονο ήταν ο Ρικάρντο Σα Πίντο, σύμφωνα με όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου:

«Κατάλαβα ότι με το σχήμα που αγωνιζόμασταν δεν μπορούσαμε να αποδώσουμε, γι' αυτό το άλλαξα στο δεύτερο ημίχρονο. Αρχίσαμε να πιέζουμε ψηλότερα, ακόμη και από την πρώτη φάση ανάπτυξης του αντιπάλου, με τους επιθετικούς μας να πιέζουν τους κεντρικούς αμυντικούς. Έτσι, δεν τους αφήναμε χρόνο να οργανώσουν το παιχνίδι τους και τους αναγκάζαμε σε αρκετά λάθη. Πιστεύω ότι η εικόνα του δευτέρου ημιχρόνου είναι αυτή που μας χαρακτηρίζει», είπε αρχικά και πρόσθεσε: «Αξίζαμε τη νίκη, ήμασταν καλύτεροι, όμως πρέπει να σκοράρουμε. Σε τέτοιου είδους ντέρμπι, όποιος πετυχαίνει το γκολ βρίσκεται πιο κοντά στη νίκη».

Όσον αφορά τους τραυματισμούς, είπε: «Είχαμε πολλούς διαφορετικούς τραυματισμούς, είμαστε πολύ άτυχοι από την αρχή της σεζόν. Ο Νταβίντ Λουίζ είναι λογικό στην ηλικία του και με το πόσα δίνει στην ομάδα να νιώσει κάτι. Ο Πέπε πάτησε το πόδι και ένιωσε κάτι. Είναι πρόβλημα οι τραυματισμοί. Θέλουμε να αγωνιζόμαστε με δύναμη, πάθος και ταχύτητα. Πρέπει να διαχειριστούμε τα παιχνίδια και τους ποδοσφαιριστές».