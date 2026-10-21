Σούπερ φαβορί για μια θέση στη 16άδα
ΓΗΠΕΔΟ
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Δράση σήμερα στο κύπελλο.
Δράση κυπέλλου Coca-Cola, με άλλες δύο ομάδες να κλειδώνουν σήμερα θέση. Και σαφώς οι ομάδες της Α΄ Κατηγορίας, ΑΕΚ και Νέα Σαλαμίνα έχουν τον πρώτο λόγο. Την περασμένη Τετάρτη, είχαν εξασφαλίσει εισιτήριο η Krasava Ε.Ν.Υ. (2-0 τον Σπάρτακο), ο Άρης (4-0 τον Εθνικός Άχνας) ενώ δεν έγινε το Ομόνοια 29ης Μαΐου - ΑΕΠ Πολεμιδιών λόγω προβλήματος στον προβολέα μετά από πτώση κεραυνού και δεν έχει οριστεί η νέα ημερομηνία. Αναλυτικά το υπόλοιπο πρόγραμμα:
Τετάρτη 21/10
17:00 ΑΕΚ - Ακρίτας
18:00 Νέα Σαλαμίνα - ΑΠΕΑ Ακρ.
Τετάρτη 28/10
17:00 Ομόνοια Αρ. - Διγενής Μόρφου
18:00 ΑΠΟΕΛ - Χαλκάνορας
Τρίτη 03/11
18:00 ΑΕΛ - Ηρακλής Γερ.
19:00 Καρμιώτισσα - Ερμής
Τετάρτη 04/11
18:00 Δόξα - Ολυμπιακός
Να σημειωθεί πως Ομόνοια και Πάφος που προκρίθηκαν σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης όπως και ο Απόλλων (φιναλίστ στον περσινό τελικό), δεν συμμετέχουν στην α΄ φάση. Επίσης προκρίθηκαν ως τυχερές ομάδες, η Ανόρθωση, ο ΑΣΙΛ και η Ένωση.