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Τους βγάζει την... ψυχή αλλά τους ανταμείβει

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

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Ενόψει του σημερινού αγώνα (17:00) για την α΄ φάση του Κυπέλλου με τον Ακρίτα Χλώρακας στην «Αρένα», ο αδιαπραγμάτευτος στόχος της ΑΕΚ είναι η νίκη-πρόκριση.

Έναν καρδιολόγο επειγόντως για τους οπαδούς της ΑΕΚ… Στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές οι φίλοι των κιτρινοπράσινων καρδιοχτύπησαν μέχρι η ομάδα τους να πάρει το ποθούμενο αποτέλεσμα, αφού οι εμφανίσεις της δεν ήταν ικανοποιητικές. Την 4η αγωνιστική η ΑΕΚ απέδρασε από την Περιστερώνα κόντρα στην Ομόνοια 29ης Μαΐου (1-2) με γκολ του Μπάγιτς στο 85΄. Τα πράγματα ήταν ακόμα πιο δύσκολα την 5η αγωνιστική, αφού το συγκρότημα του Σεγιές δεινοπάθησε μέχρι να κάμψει την αντίσταση της Ομόνοιας Αραδίππου στην «Αρένα», με τέρμα του Αντερέγκεν στο 89΄ (1-0).

Το ίδιο συνέβη και στο παιχνίδι με τον Άρη στο στάδιο «Αλφαμέγα», όπου οι Λαρνακείς μόλις στο 90΄ κατάφεραν να σώσουν τον ένα βαθμό, με δράστη ξανά τον Αντερέγκεν (1-1). Ο Αργεντινός φορ, με τα τρία τέρματα που σημείωσε τις τελευταίες τρεις αγωνιστικές, σβήνει, επί της ουσίας, την γκρίνια και τα μουρμουρητά που υπήρχαν το καλοκαίρι ανάμεσα στους οπαδούς της ομάδας για την αγωνιστική ανετοιμότητά του.

Ενόψει του σημερινού αγώνα (17:00) για την α΄ φάση του Κυπέλλου με τον Ακρίτα Χλώρακας στην «Αρένα», ο αδιαπραγμάτευτος στόχος της ΑΕΚ είναι η νίκη-πρόκριση. Παρά ορισμένες αλλαγές που θα γίνουν στο βασικό σχήμα για λόγους φρεσκαρίσματος (ο Τσακόν ίσως μπει αποστολή), η ομάδα καλείται να παρουσιαστεί σοβαρή για να κάνει το αυτονόητο.

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