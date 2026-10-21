Μάντσεστερ Σίτι: Τι είπε ο Μαρέσκα για τα άδεια καθίσματα στο Έτιχαντ και για το πότε επιστρέφει ο Χάαλαντ

Ο Έρλινγκ Χάλαντ αντιμετώπιζε ένα μικροπρόβλημα τραυματισμού μετά από τον αγώνα πρωταθλήματος με την Ίπσουιτς και δεν χρησιμοποιήθηκε ούτε λεπτό στον αγώνα με την ΑΕΚ το βράδυ της Τρίτης (20/10) αλλά αυτό δεν εμπόδισε την Μάντσεστερ Σίτι να επιβληθεί με 5-1 της πρωταθλήτριας Ελλάδας και να κάνει δύο τις νίκες της στις πρώτες τρεις αγωνιστικές της League Phase του Champions League.

Ωστόσο, η αγωνία των φίλων των πολιτών για το μέγεθος του τραυματισμού του Νορβηγού στράικερ έλαβε σύντομα τέλος, με τον Έντσο Μαρέσκα να διαβεβαιώνει με δηλώσεις του στο φινάλε του ματς ότι ο Χάλαντ θα επιστρέψει άμεσα στη δράση, αρχής γενομένης από το προσεχές εκτός έδρας ματς πρωταθλήματος απέναντι στην Άστον Βίλα για την 8η αγωνιστική της Premier League.

“Είναι έτοιμος να αρχίσει το Σάββατο. Είχαμε πέντε με έξι παίκτες στον πάγκο που ήταν έτοιμοι να μπουν αλλά την ίδια στιγμή ξεκουράστηκαν και αυτό ήταν επίσης καλό. Είμαι χαρούμενος για αυτό”, τόνισε ο Ιταλός προπονητής, ο οποίος σχολίασε μεταξύ άλλων και τα αρκετά άδεια καθίσματα στο Έτιχαντ στον αγώνα με την ΑΕΚ.

“Νομίζω πως οι φίλαθλοί μας που ήρθαν στο γήπεδο ήταν καλοί. Επίσης στο προηγούμενο παιχνίδι απέναντι στην Ίπσουιτς ήταν κορυφαίοι. Και τώρα έχουμε την ερχόμενη εβδομάδα δύο παιχνίδια εντός με την Μπράιτον και δεν έχω αμφιβολία πως η ατμόσφαιρα θα είναι κορυφαία ξανά”.